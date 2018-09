Vợ Kwon Sang Woo ngày càng quyến rũ

Son Tae Young dự buổi họp báo phim mới "Into the Fire", sự kiện diễn ra hôm 9/4 với sự góp mặt của đoàn phim. Sau thời gian vắng bóng, sự trở lại của người đẹp thu hút sự chú ý của giới ký giả. Bộ phim gần đây nhất của Son Tae Young là một vai phụ trong "Lee Soon Shin is the Best" của đài KBS2.