Vợ Jang Dong Gun thon thả sau sinh con thứ hai

Go So Young xuất hiện trong một chương trình hôm cuối tuần và gây chú ý với phong cách trẻ trung, hiện đại.

Go So Young thon thả bất ngờ, dù mới sinh con. Cô cùng stylist Jeong Yun Gi sánh vai trong sự kiện sáng 30/3.

Một số hình ảnh Go So Young tham dự một hoạt động thời trang diễn ra hôm cuối tuần được đăng tải và thu hút nhiều sự chú ý. Dù mới sinh con được hơn một tháng, nữ diễn viên nổi tiếng đã sớm lấy lại vóc dáng thon thả, gợi cảm, thu hút nhiều ánh nhìn. Nổi tiếng vì phong cách thời trang thanh lịch, Go So Young luôn là tâm điểm sự quan tâm mỗi khi cô xuất hiện, dù nhiều năm nay, cô không còn tham gia đóng phim.

Tháng trước, Jang Dong Gun và Go So Young chào đón công chúa thứ hai chào đời hôm 25/2. Người hâm mộ cặp đôi đã dành cho hai vợ chồng những lời chúc mừng khi gia đình có thêm thành viên mới, và tổ ấm càng hạnh phúc vì "đủ nếp đủ tẻ".

Nguyễn Hương