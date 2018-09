Vợ Jang Dong Gun thích mặc quần áo của chồng

Go So Young gây nhiều bất ngờ khi xuất hiện trên tạp chí thời trang với hình thể gọn gàng và sexy.

Go So Young, vợ yêu của Jang Dong Gun khoe sắc trên tạp chí Elle số tháng 7.

Bốn tháng sau sinh, Go So Young đã trở lại với các hoạt động của làng giải trí. Sau khi xuất hiện tại buổi chiếu phim Crying Man của chồng hôm 31/5, mới đây, nữ diễn viên xứ Hàn tiếp tục sang London làm mẫu ảnh cho một tạp chí thời trang. Trong loạt hình này, Go So Young diện các trang phục của nhà thiết kế Ralph Lauren và tự tin khoe vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính.

Chia sẻ với tờ Elle, Go So Young cho biết cô muốn chính thức trở lại với công việc vào cuối năm này. Hiện tại, với vai trò của người mẹ hai con, Go So Young cố gắng dành thời gian cho hai bé, bởi chồng cô - Jang Dong Gun rất bận rộn với công việc diễn xuất. Cũng trong buổi phỏng vấn với tạp chí, nữ diễn viên xứ Hàn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với thiên chức làm vợ, làm mẹ, ý nghĩa của hôn nhân... và đem đến cho khán giả những ấn tượng mới mẻ.

Mặc dù là một ngôi sao có gu thời trang tinh tế và thường xuyên lựa chọn những trang phục hàng hiệu, Go So Young từng thổ lộ trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu rằng cô rất thích mặc quần áo của chồng. Người đẹp chia sẻ: "Ban đầu thì vì tò mò, nhưng sau đó, tôi nhận ra là mặc như vậy rất thoải mái. Và giờ thì tôi rất thích mặc đồ của anh ấy".

Go So Young xinh tươi trong bộ ảnh mới.

Gia đình Go So Young, Jang Dong Gun là một trong những cặp nghệ sĩ đẹp nhất xứ Hàn và luôn được khán giả ngưỡng mộ. Mới đây, trả lời phỏng vấn, ngôi sao Phẩm chất quý ông đã tự hào thổ lộ: "Con gái rất giống tôi, mắt bé to, hai mí rõ ràng. Ngược lại, cậu cả có khuôn mặt khá giống mẹ".

Nguyễn Hương