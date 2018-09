Vợ Jang Dong Gun sinh con gái

Cặp đôi nổi tiếng làng giải trí Hàn chào đón em bé thứ hai sáng nay 25/2.

Đại diện của Jang Dong Gun xác nhận thông tin gia đình anh vừa đón thêm một thành viên mới, là một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Vợ anh, Go So Young lâm bồn 10h sáng nay 25/2, tại bệnh viện phụ sản ở Gangnam, Seoul. Một nguồn tin thân thiết với gia đình nam diễn viên nổi tiếng này chia sẻ: "Hai mẹ con Go So Young đều khỏe mạnh. Jang Dong Gun hay tin đã vội vã từ nước ngoài trở về Hàn Quốc để ở bên vợ lúc cô vượt cạn".

Jang Dong Gun - Go So Young đón con thứ hai chào đời sáng nay 25/2.

Cả gia đình Jang Dong Gun rất vui mừng, hạnh phúc khi đón con thứ hai chào đời. Trước đó, năm 2010, Go So Young đã sinh quý tử đầu lòng.

Jang Dong Gun thời gian này đang rất bận rộn với lịch trình đóng bộ phim The Crying Man. Vợ anh, Go So Young sẽ tập trung vào công việc chăm sóc hai con nhỏ và tạm dừng các hoạt động trong làng giải trí.

Nguyễn Hương