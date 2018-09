Vợ Jang Dong Gun mặt mộc lộ diện

Diễn viên Go So Young trở lại với làng giải trí sau 10 năm vắng bóng với phim mới 'Người vợ hoàn hảo'.

Go So Young trên phim trường "Người vợ hoàn hảo" hôm 15/1. Ảnh: TVReport.

Hình ảnh diễn viên Go So Young trên phim trường Người vợ hoàn hảo ở Ilsan, Gyeonggi-do được đăng tải trên tờ TVReport hôm 15/1 và khiến khán giả chú ý. Vợ Jang Dong Gun gần như không trang điểm, trang phục "lớp trong lớp ngoài" do thời tiết lạnh giá nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ.

Người vợ hoàn hảo đánh dấu sự trở lại của Go So Young sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh Hàn. Kết hôn năm 2010, mỹ nhân Gió thổi khúc tình yêu sinh liên tiếp hai con và dành trọn thời gian cho tổ ấm. Trả lời phỏng vấn báo chí năm 2015, người đẹp cho biết dù rất hào hứng được tái xuất nhưng ưu tiên lớn nhất của cô ở thời điểm hiện tại là con cái.

Trong tác phẩm mới, Go So Young đảm nhận vai Shim Jae Bok - một bà nội trợ hết lòng vì gia đình nhưng lại phát hiện ra chồng ngoại tình. Đóng vai ông xã của cô là diễn viên Yoon Sang Hyun.

Go So Young trước giờ thực hiện những cảnh quay đầu tiên.

Nam diễn viên Yoon Sang Hyun cũng lọt vào tầm ngắm của paparazzi.

Nguyễn Hương