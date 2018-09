Vợ Jang Dong Gun mang bầu lần hai

Con trai đầu hơn ba tuổi, Go So Young tiếp tục có tin vui.

Vợ chồng Jang Dong Gun trong ngày cưới cách đây hơn ba năm.

Cặp sao nổi tiếng Hàn Quốc, Jang Dong Gun - Go So Young mới đây đã xác nhận thông tin họ sắp có thêm một em bé nữa. Con đầu lòng của hai người sinh tháng 10/2010, giờ bé trai đã được hơn ba tuổi. Go So Young hiện đã ngừng công việc trong làng giải trí để nghỉ ngơi dưỡng thai, tuy nhiên, cô vẫn góp mặt trong nhiều hoạt động từ thiện.

Theo một nguồn tin, sau khi sinh em bé đầu, Go So Young dự kiến quay trở lại với màn ảnh, nhưng vì lần bầu bí này, cô đành tiếp tục gác lại kế hoạch diễn xuất. Dù vậy, đại diện của nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, sau khi sinh con vào năm tới, Go So Young sẽ tiếp tục công việc.

Go So Young tiết lộ, cô sẽ sinh con vào mùa xuân năm tới và rất hy vọng sẽ là một bé gái. Jang Dong Gun sau khi biết vợ có bầu rất vui mừng. Dù vậy, thời gian này, anh vẫn đang rất bận rộn với công việc trên trường quay Crying Man nên không ở bên cạnh vợ được.

