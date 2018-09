Vợ Jang Dong Gun khoe vẻ đẹp 'không dao kéo'

Vợ Jang Dong Gun tham dự một hoạt động diễn ra hôm 10/7. Đã là mẹ của hai nhóc tì nhưng Go So Young vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, thon thả khiến không ít người ghen tị. Trong khi chồng miệt mài với việc diễn xuất, Go So Young vắng bóng trên màn ảnh, cô chủ yếu tham gia các hoạt động quảng cáo, chụp hình tạp chí.