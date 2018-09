Vợ cũ Uông Phong mỉa mai chuyện Tử Di đẻ con gái

Người mẫu Cát Hội Tiệp viết những lời úp mở chế nhạo chồng cũ trên trang cá nhân.

Người mẫu Cát Hội Tiệp chế nhạo Uông Phong trên trang cá nhân. Ảnh: ON

Chương Tử Di sinh con gái hôm 27/12 tại Mỹ, thông tin được chính cô xác nhận trên trang cá nhân. Đây là con đầu lòng của người đẹp với nam ca sĩ nổi tiếng Uông Phong, trong khi với tài tử này, đây là lần thứ ba anh có con, hai con gái đầu là với hai người vợ trước. Chia sẻ những cảm xúc của mình về thiên thần nhỏ mới chào đời, Uông Phong viết những lời úp mở hạnh phúc: "Gió bụi đã lắng xuống, mùa xuân đến, và hoa bắt đầu đua nở".

Giữa lúc vợ chồng Tử Di, Uông Phong hân hoan đón thiên thần nhỏ chào đời, vợ cũ của Uông Phong lại dành cho chồng cũ những lời mỉa mai, châm biếm. Trên trang cá nhân, cô này viết: "Lại con gái à, đừng tiếp tục thay người nữa nhé. Nhưng mà hãy cố gắng chăm sóc tốt cho Hi Hi". (Hi Hi là tên của con Uông Phong với Cát Hội Tiệp).

Bức ảnh Cát Hội Tiệp và Uông Phong cùng con gái Hi Hi được cô này chia sẻ.

Trước khi đến với Chương Tử Di, Uông Phong trải qua nhiều cuộc tình, 3 lần kết hôn, có hai con gái. Sau lần hôn nhân đầu tan vỡ chóng vánh, giám khảo The Voice Trung Quốc sống như vợ chồng với người mẫu kém mình 16 tuổi Cát Hội Tiệp và có với cô một con gái là bé Apple. Khi mối quan hệ rạn nứt, Uông Phong bỏ Hội Tiệp, kết hôn với người đẹp Khang Tác Như và có với cô một bé gái nữa. Chương Tử Di là "người phụ nữ thứ tư" của Uông Phong.

Tử Di và Uông Phong đón con gái chào đời hôm 27/12 tại Mỹ. Ảnh: News

Mặc dù đã chia tay Uông Phong khá lâu, nhưng người mẫu Cát Hội Tiệp thường xuyên có những lời lẽ công kích tình cũ nặng nề. Cô còn từng tố cáo Uông Phong cờ bạc, keo kiệt kể cả với con đẻ. Trước những lời mắng chửi của người cũ, nam ca sĩ nổi tiếng hoàn toàn giữ im lặng.

Nguyễn Hương