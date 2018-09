Vợ chồng Thái Thiếu Phân mua 4 căn nhà trong hai năm

Cặp đôi nổi tiếng Hong Kong 'ăn nên làm ra' sau khi chuyển hướng sang Đại lục.

Cặp đôi nghệ sĩ Thái Thiếu Phân và Trương Tấn trở nên "ăn nên làm ra" khi chuyển hướng phát triển sang thị trường Đại lục trong những năm gần đây. Trong khi Thái Thiếu Phân gây được ấn tượng mạnh mẽ với vai Hoàng hậu nham hiểm trong Chân Hoàn truyện, chồng cô, Trương Tấn có được sự ghi nhận của khán giả, giới chuyên môn khi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải phim Hong Kong lần thứ 33, sau vai phụ trong Nhất đại tông sư.

Vợ chồng Thái Thiếu Phân và hai con.

Nhờ những bước tiến tích cực trong sự nghiệp, thu nhập của Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đều tăng vượt bậc. Không chỉ nhận được nhiều lời mời diễn xuất, cát-xê của cặp đôi cũng tăng đáng kể. Sau khi đóng phim SPL 2: A Time for Consequences hồi đầu năm, Trương Tấn hiện "bỏ túi" mỗi phim khoảng 4 triệu HKD. Anh và vợ còn được mời tham gia một số show truyền hình như Up Idol, Fight For Her hay Hurry Up, Brother... với cát-xê được tiết lộ là rất "đáng đồng tiền bát gạo".

Tính từ 2013 đến nay, cặp đôi đã mua được 3 căn hộ sang trọng, giao thông thuận tiện do nằm ngay trong khu vực trung tâm Hong Kong. Gần đây nhất, hai vợ chồng vừa bỏ 26 triệu HKD (hơn 3,3 triệu USD) để mua thêm một ngôi nhà rộng 160m2 làm tổ ấm mới, nhằm tiện đưa đón hai con gái đi học. Chỉ trong vòng 2 năm, đôi uyên ương là chủ nhân của 4 ngôi nhà, khiến các đồng nghiệp không khỏi ghen tị.

Nguyễn Hương