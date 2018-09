Vợ chồng Jang Dong Gun tậu nhà 3,6 triệu USD

Đôi uyên ương bổ sung vào 'bộ sưu tập' bất động sản bằng một căn hộ cao cấp ở phố Chungdam-dong.

Vợ chồng cặp đôi Jang Dong Gun, Go So Young.

Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young đã mua một căn hộ cao cấp tại khu phố "nhà giàu" Chungdam-dong, Seoul với giá 4 tỷ won (khoảng 3,6 triệu USD). Người đứng tên mua căn hộ là Jang Dong Gun, và theo một nguồn tin, những người ở cạnh nhà Jang Dong Gun mua đều đã biết tài tử Phẩm chất quý ông sắp trở thành hàng xóm của mình. Hiện tại, các kiến trúc sư đang tích cực sửa sang lại căn hộ, thiết kế lại phòng ốc cho phù hợp với yêu cầu của gia đình Jang Dong Gun. Vì chồng bận rộn, Go So Young thường một mình tới thăm nhà và theo dõi tiến độ sửa sang. Đôi uyên ương vẫn sống cùng hai con tại biệt thự sang trọng ở Samseong-dong họ mua từ thời mới kết hôn năm 2011.

Jang Dong Gun và Go So Young hiện là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất xứ Hàn bởi cuộc sống viên mãn: con cái "đủ nếp, đủ tẻ", cộng vào đó là khối tài sản đồ sộ. Theo một nguồn tin, tài sản bất động sản của đôi uyên ương hiện vào khoảng hơn 10 triệu USD, bao gồm nhiều căn hộ, biệt thự ở các khu cao cấp.

Nguyễn Hương