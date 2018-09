Vợ chồng Jang Dong Gun gọi nhau là 'bạn tri kỷ'

Đôi uyên ương nhận được nhiều thiện cảm của khán giả khi chia sẻ những hình ảnh mới.

Vợ chồng Jang Dong Gun chia sẻ ảnh mới trên trang cá nhân.

Hôm 18/9, Ko So Young - vợ Jang Dong Gun chia sẻ trên trang Instagram bức hình cô và chồng chụp "selfie", kèm theo lời chia sẻ đáng yêu "Tình bạn tri kỷ". Bức ảnh lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả, không ít người khen cặp đôi "có tướng phu thê", và bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của đôi uyên ương. Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét rằng theo thời gian, Go So Young vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn như ngày nào, trong khi Jang Dong Gun có phần già dặn hơn trước.

Kết hôn đã được gần 6 năm, cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn có một cuộc sống hạnh phúc với con cái đủ nếp, đủ tẻ, là niềm ngưỡng mộ của nhiều người. Thời gian này, Go So Young đang rậm rịch quay trở lại màn ảnh với một dự án phim mới sau 8 năm vắng bóng, trong khi Jang Dong Gun bận rộn với nhiều sự kiện.

Jang Dong Gun dự hoạt động hôm 18/9 và thu hút sự chú ý của ký giả.

Nguyễn Hương