Vợ chồng Jang Dong Gun, Go So Young bên nhau ngày đầu năm

Cặp sao nổi tiếng xứ Hàn chia sẻ với khán giả khoảnh khắc hạnh phúc đời thường.

Go So Young, sáng 3/1, chia sẻ trên trang cá nhân bức hình hai vợ chồng ngồi thưởng thức cafe trong một tiệm ăn, kèm theo dòng trạng thái: "Chào buổi sáng". Đây là lần hiếm hoi cặp sao nổi tiếng xứ Hàn cùng nhau lộ diện. Kết hôn từ 2010, hiện đôi uyên ương có hai con một trai, một gái, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Jang Dong Gun và Go So Young luôn được khán giả xứ Hàn đánh giá là một trong những cặp đẹp đôi chuẩn mực nhất Kbiz.

Theo tờ Chosun đưa tin, mới đây, vợ chồng Jang Dong Gun vừa đóng góp cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Quốc gia Hope Bridge (Hope Bridge National Disaster Relief Association) 100 triệu won (hơn 2 tỷ đồng) nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau trận động đất Pohang. Nhiều năm nay, đôi uyên ương nổi tiếng là những người hoạt động tình nguyện tích cực và hào hiệp.

Vợ chồng Jang Dong Gun, Go So Young. Ảnh: Instagram

Jang Dong Gun vừa trở về từ Việt Nam, sau chuyến tới Phú Quốc để tham dự lễ khai trương một khách sạn lớn tại đây. Trong một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ngôi sao Hàn xuất hiện tại sân bay và bế một bé gái, khiến khán giả tò mò không biết liệu đó có phải là con gái anh hay không. Cả hai con của vợ chồng Jang Dong Gun đều chưa một lần lộ diện trước ống kính báo chí.

Hình ảnh Jang Dong Gun tại sân bay Phú Quốc hồi tháng 12.

Ảnh: News