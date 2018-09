Vợ chồng Han Ga In kỷ niệm 12 năm hôn nhân 'đẹp như mơ'

Ngôi sao xinh nhất xứ Hàn và ông xã Yun Jung Hoon khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống bình dị, hạnh phúc.

26/4 là kỷ niệm 12 năm ngày cưới của Han Ga In và ông xã Yun Jung Hoon. Trên trang cá nhân, tài tử Phía đông vườn địa đàng chia sẻ một vài tấm hình trong ngày trọng đại của 12 năm trước và nhận được nhiều lời chúc tụng của khán giả vì cuộc sống hôn nhân viên mãn. Một số fan nhận xét, 12 năm qua nhưng Han Ga In gần như không thay đổi, trông cô vẫn rất xinh đẹp, trong khi ông xã có phần phát tướng.

Yun Jung Hoon và vợ ăn mừng 12 năm hôn nhân theo cách rất giản dị.

Vợ chồng Han Ga In - Yun Jung Hoon trong ngày cưới 12 năm trước.

Đôi uyên ương sau hơn một thập kỷ vẫn gắn bó bên nhau. Ảnh chụp tháng 3/2017.

Cặp đôi xứ Hàn vốn nổi tiếng kín đáo về đời tư, hai người hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, khiến khán giả rất tò mò. Thi thoảng, ông xã của Han Ga In chỉ đăng tải một vài hình ảnh hiếm hoi của "công chúa nhỏ" trên mạng xã hội, cho thấy tổ ấm 3 người ngập tràn hạnh phúc.

Đôi vợ chồng tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên con...

... hoặc nhí nhố selfie.

Hơn 1 năm sau khi sinh con đầu lòng, Han Ga In mới đây vừa trở lại với công việc chụp hình tạp chí. Một vài hình ảnh của nữ diễn viên xứ Hàn trong phòng trang điểm được một stylist chia sẻ trên mạng xã hội hôm 26/4, khiến khán giả không khỏi chú ý. Với gương mặt được make up nhẹ nhàng, Han Ga In xinh nổi bật, gương mặt cô được nhận xét là "đẹp không góc chết".

Hình ảnh mới nhất của Han Ga In được chia sẻ hôm 26/4. Ảnh: Hank

