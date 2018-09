Vợ chồng Ảnh hậu Trung Quốc 'ông ăn chả, bà ăn nem'

Không chỉ Bạch Bách Hà ngoại tình, chồng cô cũng có quan hệ với người phụ nữ khác. Dù vậy, cặp đôi không ly dị.

Bạch Bách Hà im lặng giữa lùm xùm ngoại tình. Ảnh: ON

Bạch Bách Hà vui chơi với trai lạ ở bể bơi Video Bạch Bách Hà vui đùa với "tiểu thịt tươi" ở bể bơi

Ngày 12/4, Phong Hành Studio tung ra đoạn clip Ảnh hậu Trung Quốc Bạch Bách Hà cùng một người đàn ông du lịch ở Thái Lan. Những hình ảnh được cắt ra từ video cho thấy, mỹ nhân họ Bạch và thanh niên có cử chỉ tình tứ, thân thiết hơn mức bình thường, thậm chí có những phút nhạy cảm.

Trác Vỹ cho biết, loạt bằng chứng được ghi lại vào thời điểm tháng 2 vừa qua. Danh tính của người đi cùng Bạch Bách Hà hiện vẫn chưa được xác nhận cụ thể, nhưng trang ON điều tra rằng đó có thể là mẫu nam Trương Ái Bằng, một 9X của Đại lục, anh này cao 1m88, gương mặt khá đẹp trai. Chiều 12/4, Trương Ái Bằng khi được hỏi có phải đã cùng Bạch Bách Hà sang Thái Lan hay không đã từ chối trả lời.

Bạch Bách Hà và bạn trai bí hiểm nhiều lần bị phát hiện tình tứ. Ảnh: Phong Hành Studio

Hôn nhân của Bạch Bách Hà và ca sĩ, diễn viên Trần Vũ Phàm cũng lập tức trở thành "điểm nóng" được nhiều người quan tâm. Một nguồn tin tiết lộ, cặp đôi này dù về danh nghĩa là vợ chồng nhưng đã sống riêng vài năm trở lại đây: Bạch Bách Hà ở với con trai, Vũ Phàm về sống với bố mẹ đẻ. Năm 2014, "Ảnh hậu Trung Quốc" từng úp mở trên trang cá nhân: "Tin rằng lựa chọn của mình là đúng", nhưng ngay sau đó cô xóa dòng chia sẻ, khiến không ít người tò mò. Năm 2015, Vũ Phàm bị nghi ngờ đánh vợ, tuy nhiên anh bác bỏ. Thời điểm này, cặp đôi không còn theo dõi trang cá nhân của nhau.

Bạch Bách Hà và chồng thủa mặn nồng.

Bạch Bách Hà kết hôn với ca sĩ, diễn viên Trần Vũ Phàm đã 10 năm, con trai của họ được 9 tuổi. Hiện tại, scandal ngoại tình khiến cho tên tuổi cô bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều người dùng mạng vào tận... trang cá nhân của diễn viên này để chửi bới, thóa mạ cô tội ngoại tình, sau đó sang trang cá nhân của Vũ Phàm để... an ủi anh này vì đã bị vợ "cắm sừng".

Trong khi đó, theo QQ đưa tin, nhiều hợp đồng quảng cáo triệu đô của diễn viên Cút đi, U Quân cũng sẽ bị hủy bỏ, cô đồng thời đứng trước nguy cơ đền bù thiệt hại cho các hãng với số tiền lớn do đơn phương phá hợp đồng.

Trước tới nay, Bạch Bách Hà là một nghệ sĩ có giá trị thương mại cao, hình ảnh xuất hiện tại nhiều quảng cáo lớn, nhỏ của các hãng trong và ngoài nước, thu nhập năm 2016 của cô lên tới 48 triệu NDT (gần 7 triệu USD).

Vợ chồng Bạch Bách Hà tham gia show "Running Man" Bạch Bách Hà và chồng, Trần Vũ Phàm tham gia show "Running Man" năm 2015.

Tham gia chương trình "Running Man", hai vợ chồng tương tác rất vui vẻ, hòa hợp, thậm chí còn đùa nhau "Sẽ sinh thêm con gái".

Cũng theo một số nguồn tin khác, không chỉ Bạch Bách Hà ngoại tình, chồng cô cũng có người đàn bà khác. Hình ảnh anh này thân mật với một phụ nữ được tung lên mạng xã hội hôm 12/4 đã khiến không ít người tò mò.

Giống như vợ, Trần Vũ Phàm là một ngôi sao của Trung Quốc, anh là ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng Vũ Tuyền. Cùng với ca sĩ Hồ Hải Tuyền, bộ đôi được bình chọn là nhóm nhạc pop xuất sắc nhất Trung Quốc và góp mặt trong nhiều show truyền hình lớn như I'm a Singer, Sing My Song, Come Sing With Me...

Chồng Bạch Bách Hà được cho là cũng đã có người khác.

Trần Vũ Phàm hát cùng thí sinh "Sing my song" Trần Vũ Phàm hát cùng thí sinh trong show "Sing My Song"