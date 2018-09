Uông Phong chuẩn bị cầu hôn Chương Tử Di lần thứ hai

Giám khảo 'The Voice China' và nữ diễn viên nổi tiếng đang gắn bó 'như hình với bóng'.

Tử Di và Uông Phong gắn bó không rời. Cả hai lọt vào tầm ngắm paparazzi hôm đầu tuần, khi cùng nhau rời khỏi một khách sạn ở Bắc Kinh.

Làng giải trí rộ lên thông tin Uông Phong đang lên kế hoạch cầu hôn Chương Tử Di lần thứ hai, và nếu thông tin này là thật, mỹ nhân Nhất đại tông sư sẽ sớm trở thành người vợ thứ ba của vị giám khảo The Voice China. Trước đó, hồi tháng 4, Uông Phong được cho là đã tậu du thuyền hạng sang làm "tín vật cầu hôn" người đẹp, nhưng cô khước từ với lý do "còn bận rộn sự nghiệp". Theo một tạp chí, tin vui liên tiếp của Châu Tấn, Thang Duy có thể là lý do khiến Tử Di... nghĩ lại, thời gian này, cô quan tâm nhiều hơn đến hôn nhân. Uông Phong nắm bắt cơ hội vàng và đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch cầu hôn. Vị giám khảo nổi tiếng được cho là sẽ dành cho bạn gái một bất ngờ đặc biệt trong show diễn của anh tại sân vận động Bắc Kinh vào tháng 8 tới.

Tuy nhiên, tin đồn khiến nhiều người nghi ngờ, bởi Uông Phong đang bận rộn với show The Voice, trong khi Tử Di còn quay phim mới The Crossing tới hết tháng 9. Chị gái của Uông Phong khi được hỏi thăm về thông tin em trai sắp tái hôn đã cho biết, show của ca sĩ này vào tháng 8 chỉ để anh giao lưu fan, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư.

Tử Di đang đắm chìm trong tình yêu.

Thời gian này, bất chấp lịch trình công việc, Tử Di và Uông Phong vẫn gắn bó không rời. Đôi uyên ương lọt vào tầm ngắm của paparazzi hôm đầu tuần, khi cùng nhau qua đêm tại một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh. Uông Phong đang ở đây để ghi hình The Voice, và Tử Di dường như không bỏ lỡ cơ hội ở bên người yêu dấu.

Mối tình của Uông Phong và Tử Di khiến nhiều người chú ý, bởi cặp đôi đều là những nhân vật nổi tiếng và có sức hút trong làng giải trí. Trước đó, Tử Di trải qua mối tình chóng vánh với Táp Bối Ninh - người dẫn chương trình của CCTV, trong khi Uông Phong cũng vừa chia tay cô vợ thứ hai.

Nguyễn Hương