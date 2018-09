U50 Châu Hải My o ép hết cỡ vòng một

Hình ảnh của nàng Dương Phi xinh đẹp do Châu Hải My đóng được chia sẻ và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Với vai diễn mới này, Châu Hải My thể hiện hình ảnh một mỹ nhân trong cung cấm đời nhà Đường. Dù đã ngấp nghé 50 nhưng Châu Hải My vẫn khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc tươi trẻ, hình thể gợi cảm trong trang phục cổ trang khêu gợi.