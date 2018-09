Từ Hy Viên bị co giật, hôn mê sau khi sinh non

Sau khi sinh con trai vào hôm 14/5 vừa rồi, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Đài Loan không được tốt.

Theo Sina, Từ Hy Viên bị co giật, hôn mê sau khi sinh vì tác dụng phụ của thuốc gây mê. Cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức và đang dần có dấu hiệu hồi phục. Hiện cả gia đình luôn túc trực ở bên để chăm sóc sức khỏe cho cô. Lý do được gia đình đưa ra là do nữ diễn viên mang thai ở tuổi 40 trong thể trạng không được tốt. Trước đây cô từng bị đau dạ dày phải nhập viện vì giảm cân quá mức.

Từ Hy Viên và chồng chụp ảnh trước khi lâm bồn.

Chồng Đại S, doanh nhân Uông Tiểu Phi cũng chính thức chia sẻ về tình hình của vợ con mình sau cuộc vượt cạn lần hai: "Con trai tôi rất khỏe manh. Hy Viên vẫn phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Sau những gì trải qua trong hôm nay, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự nối tiếp của các thế hệ trong gia đình. Cảm ơn gia đình, bạn bè và mọi người đã luôn quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của vợ tôi".

Hôm 14/5, Từ Hy Viên nhập viện mổ cấp cứu, sinh sớm so với dự kiến 2 tuần. Cô hạ sinh quý tử cho nhà họ Uông, làm gia đình chồng rất vui mừng. Tuy nhiên sức khỏe không ổn định của nữ diễn viên sau khi sinh làm bạn bè và người hâm mộ cô rất quan tâm, lo lắng.

Tình trạng sức khỏe không tốt của Từ Hy Viên sau sinh khiến người hâm mộ lo lắng.

Linh Nguyễn