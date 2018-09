Từ Hy Viên béo tròn, cùng chồng đi khám sản khoa

Một người dùng mạng Weibo ngày 13/6 chia sẻ bức hình Từ Hy Viên đi khám tại một phòng khám sản phụ khoa. Nữ diễn viên "Vườn sao băng" vóc dáng tròn trịa, bụng to và lộ rõ sau lớp áo mỏng. Tin đồn Hy Viên mang bầu đứa con thứ ba rộ lên trong làng giải trí sau khi hàng loạt tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bụng cô khá to. Trước tin đồn ồn ào, Từ Hy Viên nói cô do cô béo, không phải có thai.