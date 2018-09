Trương Trí Lâm cầu hôn vợ sau 14 năm chung sống

Trương Trí Lâm và vợ, Viên Vịnh Nghi đồng hành trong chương trình thực tế "There's you on this road" tại Hàn Quốc. Trong chương trình, tài tử Hong Kong đã đem đến bất ngờ cho vợ bằng một màn cầu hôn giản dị trên phim trường. Ngôi sao "Bao la vùng trời tiết lộ", 14 năm trước, khi cưới nhau, hai vợ chồng không làm hoành tráng, cũng không ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa đó, và vì thế, đây là lúc anh đền bù cho vợ.