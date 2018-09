Trương Trí Lâm bị quản lý cũ lừa chiếm đoạt 1,18 triệu HKD

Nam diễn viên quyết định ra tòa đối chất vì bị ăn chặn tiền hợp đồng quảng cáo trong suốt năm 2014.

Nam diễn viên Trương Trí Lâm hôm đầu tuần tới tòa án quận tại Hong Kong để tham gia phiên xử, liên quan tới việc quản lý cũ của anh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng triệu HKD. Xuất hiện tại sảnh tòa án, Trương Trí Lâm thần sắc tươi tỉnh, vẫy tay chào các ký giả trước khi vào tòa.

Trương Trí Lâm xuất hiện tại tòa án.

Theo tờ ON đưa tin, năm 2014, bà Lương Nhã Thi với vai trò quản lý của Trương Trí Lâm - trực thuộc công ty Yongba Investment Co., Ltd đã kết nối để anh ký hợp đồng quảng cáo với một hãng ghế massage điện, giá trị hợp đồng bà công khai là 3,88 triệu HKD. Trương Trí Lâm đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó một số nguồn tin lại cho Trương Trí Lâm biết rằng hợp đồng mà thương hiệu này ký với anh có giá trị lên đến hơn 4,8 triệu HKD. Qua kiểm chứng, tài tử Hong Kong phát hiện quản lý cũ đã lừa anh và ăn chặn số tiền chênh lệch. Bản sao hợp đồng được lưu lại trong công ty Yongba cũng cho thấy Trí Lâm chỉ được hưởng cát-xê 3,88 triệu HKD.

Lương Nhã Thi sau đó thừa nhận đã biển thủ số tiền 920.000 HKD, làm giả giấy tờ nộp lên công ty Yongba, đồng thời xin lỗi Trương Trí Lâm và giám đốc công ty Yongba.

Quản lý cũ của Trương Trí Lâm (phải) đến tòa án dự phiên xử.

Trong năm 2014, Lương Nhã Thi còn liên quan tới nhiều lần ăn bớt tiền hợp đồng của Trương Trí Lâm, số tiền gian lận trong mỗi hợp đồng dao động từ 100.000 tới 400.000 HKD. Tính tới cuối năm 2014, Nhã Thi gian lận khoảng 1,18 triệu HKD. Ngày 17/12, Lương Nhã Thi bị bắt giữ để điều tra, tuy nhiên bà này giữ im lặng và được thả sau đó.

Trương Trí Lâm là nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong, tên tuổi anh hot trong giới giải trí qua nhiều tác phẩm đình đám như Cửu âm chân kinh, Anh hùng xạ điêu, hay những năm gần đây là Bao la vùng trời 2, Ván bài gia nghiệp...

Trương Trí Lâm trong "Bao la vùng trời 2" Trương Trí Lâm trong "Bao la vùng trời 2"

Ảnh: ON