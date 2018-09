Trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc đột tử ở tuổi 33

Nam ca sĩ Minwoo qua đời vì cơn đau tim vào tối 25/3.

Ca sĩ Minwoo qua đời ở tuổi 33.

Minwoo - trưởng nhóm nhạc 100% của Hàn Quốc - được phát hiện tắt thở tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul vào đêm chủ nhật. Nguyên nhân cái chết được xác định là do nam ca sĩ bị trụy tim.

Công ty quản lý của Minwoo thông báo tin buồn vào sáng nay: "Chúng tôi rất buồn khi phải báo tin, nghệ sĩ Minwoo của nhóm 100% đã qua đời vào ngày 25/3. Anh ấy được tìm thấy tại nhà trong tình trạng tim ngừng đập. Đội cấp cứu đã tới nhưng anh ấy đã tắt thở. Gia đình, các thành viên 100%, đồng nghiệp trong công ty Top Media và các nghệ sĩ vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Minwoo. Với tư cách là thành viên lớn nhất đội, Minwoo đã dẫn dắt các thành viên khác và nhận được sự yêu quý của người hâm mộ. Những ai từng gặp Minwoo đều biết cậu ấy là người có trái tim rất nhân hậu và chính trực".

Công ty quản lý cũng cho biết, tang lễ Minwoo sẽ được tổ chức riêng tư và lặng lẽ theo ước nguyện của gia đình.

Minwoo là thủ lĩnh của boyband thần tượng xứ Hàn.

Minwoo sinh năm 1985, là ca sĩ thần tượng Hàn Quốc kiêm diễn viên. Trước khi phát triển sự nghiệp âm nhạc, Minwoo tham gia một số bộ phim truyền hình như Sharp 3 (2006), The King and I (2007), Where Are You Going? (2009)... Năm 2012, anh được chọn tham gia nhóm nhạc 100% gồm 7 thành viên nam do công ty Top Media quản lý. Nhóm phát hành album đầu tay We 100% năm 2012 và đến nay đã có 4 album mini.