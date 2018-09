Trương Hinh Dư công bố kết hôn vào ngày 27/8

Nữ diễn viên xinh đẹp xứ Trung và ông xã Hà Tiệp đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào thứ hai tuần sau tại Thượng Hải.

'Gái hư một thời' của làng giải trí Cbiz - Trương Hinh Dư hạnh phúc bên chồng Hà Tiệp. Ảnh: News

Theo tờ Sina, hôm nay, nữ diễn viên Trương Hinh Dư đã thông báo về việc lên xe hoa vào thứ hai tuần sau. Đám cưới của người đẹp họ Trương với sĩ quan Hà Tiệp sẽ được tổ chức đơn giản trong bầu không khí ấm cúng với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Theo vài lời đồn đoán, cặp vợ chồng được cho là sẽ tổ chức đám cưới theo tác phong quân đội. Đề cập đến lý do kết hôn chỉ sau 8 tháng hẹn hò, người đẹp của bộ phim Võ Tắc Thiên giải thích rằng: "Tôi là một người bướng bỉnh, từng mắc sai lầm trên con đường mình đi và nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều thứ để học hỏi. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu như mình kết hôn, lý do nhất định không phải vì đến tuổi lập gia đình, càng không phải vì chuyện môn đăng hộ đối. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất: kết hôn với anh là gả cho tình yêu".

Cùng ngày, ngoài việc thông bào ngày kết hôn, mỹ nhân sinh năm 1987 đã gửi tới truyền thông những món quà nhỏ xinh. Món quà mà cặp sắp cưới gửi tặng báo chí là thỏ bông màu hồng, bánh in tên hai vợ chồng, kẹo mút, hộp sao nhỏ. Ảnh: Sina

Hôn phu của Trương Hinh Dư là sĩ quan thuộc đội đặc chủng phòng chống khủng bố. Bản thân gia đình anh cũng có nhiều người làm việc trong ngành an ninh quốc phòng. Cặp vợ chồng nên duyên từ show truyền hình thực tế xứ Trung được thực hiện hồi đầu năm.

Tờ Sohu còn tiết lộ thêm hiện Trương Hinh Dư đã mang thai con đầu lòng nhưng cô vẫn giữ kín thông tin này vì thai nhi chưa được ba tháng.

Hằng Trần