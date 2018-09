Triệu Vy tự tin tại Tuần lễ Thời trang Milan sau khi giảm 15 kg

Tờ Sina đưa tin, so với thời điểm béo nhất, hiện tại Triệu Vy giảm 15 kg, chân thon, gương mặt cũng nhẹ nhõm, trẻ trung hơn. Nữ diễn viên nói thời gian trước do không đóng phim, cô ít để ý tới cân nặng, tuy nhiên hiện tại do ý thức về hình ảnh của mình, cô buộc phải "ép cân" nghiêm túc. Bí quyết của người đẹp rất đơn giản, chính là "kiểm soát cái miệng".