Triệu Vy giành 2 giải tại Liên hoan phim Trung Mỹ

Tại Liên hoan phim Trung Mỹ diễn ra từ 3/11, Triệu Vy cùng nhiều đạo diễn châu Á đã mang các tác phẩm điện ảnh của mình đến tham dự. Với thành công của "To our youth that is fading away" (tên khác là 'So young'), năm nay, Én nhỏ đã giành hai giải tại LHP này, bao gồm Đạo diễn xuất sắc và Thiên thần vàng (Golden Angel Award) - giải thưởng dành cho những bộ phim xuất sắc của năm. Năm nay, 12 phim được trao giải thưởng này.