Triệu Vy bị kiện vì mắt quá to

Trong suốt buổi họp báo, Triệu Vy có cơ hội trò chuyện về vai diễn và trả lời câu hỏi của ký giả. Vài ngày trước, một người đàn ông Đại lục đâm đơn kiện Triệu Vy tại Tòa án Nhân dân Thượng Hải với lý do rất hài hước: Sau khi xem một bộ phim Triệu Vy đóng trên tivi, người đàn ông cho rằng mình bị tổn hại tinh thần vì đôi mắt của Triệu Vy quá to, nhìn chằm chằm vào ông làm ông ám ảnh. Khi phóng viên hỏi về vụ kiện hy hữu này, Triệu Vy nói đùa rằng có lẽ cô sẽ nghiên cứu việc đeo kính để đóng phim, vì sự an toàn của khán giả.