Tôn Lệ: Từ học trò chậm tiến bị thầy 'trù dập' tới nữ hoàng màn ảnh Hoa ngữ

Nữ diễn viên từng trải qua những quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Một tuổi thơ không hạnh phúc và sự vươn lên từ múa

Ít người biết rằng Tôn Lệ có một tuổi thơ khó khăn và thiệt thòi. Khi cô 12 tuổi, bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô chỉ nhận được 2.000 tệ tiền nuôi con. Tôn Lệ và mẹ đã sống vô cùng khốn khổ, không có nơi ở cố định suốt 7 năm trời. Ban ngày, mẹ cô làm nhân viên tại một cửa hàng, mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 100 tệ. Để kiếm thêm thu nhập, sau khi tan ca, bà còn đi dọn vệ sinh ở công ty của một người bạn. Nhìn thấy mẹ vất vả như vậy, lòng căm giận và oán trách của cô với cha lại càng lớn hơn. Cô tự nhủ với bản thân, sau này lớn lên nhất định phải có sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền để mẹ có thể sống cuộc sống hạnh phúc. “Khi ấy tôi từng nghĩ có phải bố đã quên tôi và mẹ rồi hay không, bố và vợ mới chắc sống hạnh phúc lắm”, Tôn Lệ kể lại.

Tôn Lệ và mẹ từng có cuộc sống rất vất vả.

Không chỉ thiếu thốn tình cảm của cha, Tôn Lệ cũng phải chịu nhiều dư chấn khác về tâm lý. Ở trường, cô không phải là một học sinh thông minh. Năm lớp 3, do cô không nắm được cách tra từ điển, thầy giáo bực tức xé quyển từ điển của cô. Tôn Lệ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm và đã chạy thẳng ra khỏi lớp. Sau đó, mẹ cô đã đến trường nói chuyện với thầy giáo để đòi lại danh dự cho con gái nhưng việc ấy lại khiến Tôn Lệ bị thầy “trù dập”. Mỗi lần tới giờ văn, cô sợ đến phát khóc và không muốn đi học. Kết quả học tập cứ kém dần khiến cho cô ngày càng tự ti. Chậm chạp trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Tôn Lệ. Thế giới bên ngoài không đủ nhẫn nại để cho cô thêm thời gian, họ đánh đồng sự chậm chạp của cô với ngu dốt.

Điều duy nhất khiến Tôn Lệ có cảm giác mình được tồn tại là múa. Năm lên 5 tuổi, mẹ cho cô đi học múa ở cung thiếu nhi thành phố Thượng Hải. Dù không phải là người có năng khiếu bẩm sinh nhưng cô biết nếu mình chăm chỉ luyện tập thì sẽ thành công. “Nhiều người học nhanh hơn tôi, múa đẹp hơn tôi, vừa nhìn cô giáo làm đã có thể bắt chước lại được. Tôi thì khác, có những điệu múa không thể múa được ngay, còn bị lệch nhịp, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình có mục tiêu để phấn đấu. Mọi người đá được 180 độ chỉ trong một lần thử, còn tôi phải cố gắng từ 165 độ để có thể đá lên được 180 độ”, Tôn Lệ chia sẻ.

Tôn Lệ đã thích múa từ khi còn nhỏ.

Từ lúc đó, Tôn Lệ đã học được cách để trưởng thành: “cần cù bù thông minh”, “nước chảy đá mòn”, cố gắng bước đến mục tiêu của mình. Năm 11 tuổi, nhờ vào thành tích múa xuất sắc, cô được cùng đoàn múa của cung thiếu nhi sang châu Âu biểu diễn. Tôn Lệ bộc bạch: “Nếu như không có múa, tôi chỉ là đồ vô dụng”.

Với niềm đam mê vũ đạo, Tôn Lệ đã 3 lần nộp đơn vào học viện múa, nhưng vì điều kiện sức khỏe nên đều bị từ chối. Để có thể tiếp tục múa, cô đăng ký vào đoàn văn nghệ cảnh bị Thượng Hải và được làm nghệ sĩ múa chính. Trong thời gian hoạt động ở quân ngũ, Tôn Lệ đã tham gia vào một cảnh quay trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, cô đóng vai vũ công của Triệu Vy. “Thực ra cũng không thể nói là tôi đóng Tân Dòng Sông Ly Biệt, vì khi ấy tôi là diễn viên múa trong quân đội, nên chỉ coi đó là một nhiệm vụ biểu diễn thông thường”, Tôn Lệ tâm sự.

Tôn Lệ trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt".

Là một diễn viên múa tài năng, từng được lãnh đạo quốc gia gặp mặt, nhưng vào năm 2000 khi xuất ngũ, Tôn Lệ lại bị phân làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng. Với tính cách mạnh mẽ của mình, cô đã không chấp nhận công việc ấy. Cô từ chối công việc được giao và tiếp tục theo học ở Trường Nghệ thuật Ngân Đô Thượng Hải.

Trải qua nhiều khó khăn để trở thành nương nương trên màn ảnh

Đầu năm 2001, Tôn Lệ đạt giải nhì trong chương trình “Tìm kiếm tài năng” của Singapore. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty Hải Nhuận và chuẩn bị đóng phim Ngọc Quan Âm. Tôn Lệ chia sẻ: “Khi ấy tôi chẳng biết gì về diễn xuất cả. Sau 2-3 tháng tham gia lớp dạy diễn xuất, đạo diễn nói với tôi rằng có thể sẽ cho tôi đóng vai chính, nhưng nếu tôi không cố gắng thì sẽ đổi người bất cứ lúc nào”. Vì vậy cô đã rất nỗ lực. Tôn Lệ chuẩn bị cho nhân vật An Tâm trong Ngọc Quan Âm suốt một năm. Cô đi học taekwondo, học bơi, học lái xe, đến bệnh viện xem sản phụ sinh con, thậm chí còn tới đội phòng chống ma túy ở Vân Nam thực tập 1 tháng… Những công sức bỏ ra đã không phụ lòng cô. Vai diễn An Tâm mang về cho Tôn Lệ giải Kim Ưng lần thứ 22 hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất.

An Tâm là vai diễn đầu tiên đưa Tôn Lệ đến với khán giả.

Những năm sau đó, cô liên tiếp được nhận những vai diễn lớn nhỏ khác: Đỗ Quyên trong Hạnh phúc như hoa (2005), Nguyệt Từ trong Hoắc Nguyên Giáp (2006), Phùng Trình Trình trong Tân Bến Thượng Hải (2007), Diệp Thanh trong Mật Ngọt (2008), Thược Dược trong Họa Bích (2010)... Nhưng bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả của Tôn Lệ là Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (2012), đưa sự nghiệp diễn xuất của cô lên một tầm cao mới. Với vai Chân Hoàn, Tôn Lệ trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên được đề cử giải Emmy lần thứ 41 cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Tiếp nối Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ lại tiếp tục thống trị màn ảnh nhỏ với Mị Nguyệt Truyện (2015). Bộ phim đạt được rating cao kỉ lục ở đài Đông Phương và đài Bắc Kinh.

Tôn Lệ thể hiện thành công hình ảnh Chân Hoàn từ khi 14 tuổi đến năm 27 tuổi.

Cả hai bộ phim lịch sử bom tấn này đều được thực hiện sau khi Tôn Lệ vừa sinh con không lâu, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc và tận tâm trong việc chuẩn bị. Không chỉ đọc kỹ nguyên tác và kịch bản, để thể hiện chân thực nhất vai diễn của mình, cô còn mời giáo viên lịch sử đến kể chuyện thời đại của Chân Hoàn và Mị Nguyệt, sau đó góp ý cho biên kịch xem chỗ nào có thể sửa đổi để bộ phim được tốt hơn.

Riêng với Mị Nguyệt Truyện, Tôn Lệ phải thực hiện tới hơn 800 cảnh quay trong gần 5 tháng. Cô thường xuyên phải dậy từ 6h30 tập thể dục, ăn sáng, trang điểm để đảm bảo 10h bắt đầu quay. Sau khi quay xong, cô lại về phòng học kịch bản cho ngày hôm sau. Phim lấy bối cảnh vào thời chiến quốc nên cách xưng hô và các từ ngữ cổ khiến việc học thuộc kịch bản trở nên lâu hơn bình thường. Hơn nữa, là diễn viên chính, lời thoại nhiều nên có ngày cô phải học tới 6-7 trang A4. Để giữ sức đóng phim, Tôn Lệ ăn rất nhiều, cô tăng tới 2-3kg trong 5 tháng quay Mị Nguyệt Truyện.

Tôn Lệ sống ở Thượng Hải. Khi quay phim phải đi tới Bắc Kinh, do thay đổi thời tiết, cô luôn bị nghẹt mũi. Cô tâm sự: “Có những lúc đóng phim tôi không tài nào nói được, cứ nói là mũi lại tắc, không nghe được tiếng của mình nữa. Sau này tôi phải dùng xịt mũi, hướng dẫn sử dụng ghi là chỉ được xịt 4 lần nhưng tôi toàn xịt đến mười mấy lần. Có khi nửa đêm không thể nào thở được lại phải dậy xịt.”

Những khó khăn về thể chất có thể dễ dàng khắc phục, nhưng đối với một người mẹ, không nhìn thấy con cái của mình mới là điều làm Tôn Lệ day dứt, nhất là khi cô con gái út mới 4 tháng tuổi. Những ngày đầu nhớ con, cô khóc đến mức sưng húp 2 mắt. Trong quá trình quay, Tôn Lệ phải di chuyển địa điểm đến 5 lần, tuy rất bận nhưng cô luôn dành chút thời gian về thăm con. Lần nào về cô cũng tâm sự với con trai việc mình đi đâu làm gì, để con hiểu về công việc của mình, không cảm thấy tủi thân. Tuy vậy, khi biết mình đã bỏ lỡ hoạt động Giáng sinh ở trường của con trai Đằng Đằng, cô cảm thấy vô cùng ân hận.

Với những bình luận dành cho Mị Nguyệt Truyện, Tôn Lệ tỏ thái độ bình thản.

Tôn Lệ đã hy sinh nhiều cho Mị Nguyệt Truyện, nhưng khi phát sóng, bộ phim vẫn nhận được những ý kiến trái chiều. “Tôi không dám nói tác phẩm này có hay hơn Chân Hoàn Truyện hay không, nhưng nó là một tác phẩm chân thực, một bộ phim đáng xem. Vả lại mỗi người có một tiêu chuẩn cho riêng mình nên không thể ép buộc. Biết đâu nếu bộ phim này chiếu trước Chân Hoàn Truyện, có thể các bạn sẽ đánh giá nó cao hơn", Tôn Lệ cho biết quan đểm của cô.

Trong 15 năm diễn xuất, Tôn Lệ đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ: giải Điện ảnh đại chúng Bách Hoa lần thứ 28 hạng mục Diễn viên mới xuất sắc cho phim Hoắc Nguyên Giáp (2006), đề cử giải Emmy lần thứ 41 hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn Chân Hoàn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (2012), đoạt giải Điện ảnh Thượng hải Bạch Ngọc Lan lần thứ 20 hạng mục nữ diễn viên xuất sắc; giải Kim Ưng lần thứ 27 hạng mục nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất cho phim Lạt Ma Chính Truyện (2014) và giải Điện ảnh Thượng Hải Bạch Ngọc Lan hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Mị Nguyệt trong Mị Nguyệt Truyện (2016).

Hiện tại, Tôn Lệ tham gia dự án phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Gia đình nhỏ hạnh phúc

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng Tôn Lệ một năm vẫn chỉ đóng 1-2 phim. Cô dành 1/3 quỹ thời gian của mình để làm việc, còn lại là dành cho bản thân và gia đình.

Do cha mẹ ly hôn từ khi cô còn bé, Tôn Lệ vốn không tin vào tình yêu và không có ý định kết hôn. Vì vậy, lúc mới quen người bạn diễn Đặng Siêu từ bộ phim Hạnh phúc như hoa (2005), cô chỉ coi anh là bạn. Nhưng dần dần sự quan tâm và những phẩm chất của Đặng Siêu đã khiến cô thay đổi suy nghĩ về tình yêu. Tôn Lệ tâm sự: “Tôi thấy con người trưởng thành theo từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn lại có một cách nhìn nhận về sự việc khác nhau. Có thể do tôi đã trưởng thành hơn, trải qua nhiều chuyện hơn nên suy nghĩ về tình yêu cũng khác đi. Đương nhiên suy nghĩ ấy cũng là do tôi đã gặp được đúng người”.

Gia đình hạnh phúc của Tôn Lệ.

Sau 6 năm yêu nhau, đến năm 2011, Tôn Lệ và Đặng Siêu kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bè bạn. Sau đó họ lần lượt có hai bé Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa.

Tôn Lệ đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con. Khi không đóng phim, hàng ngày cô cũng làm những việc như bao người phụ nữ khác: chăm sóc con cái, trồng cây, vẽ tranh sơn dầu, tập yoga, viết thư pháp… Mới đây Tôn Lệ mở một cửa hàng bán đồ tạp hóa online Đẳng Hoa Khai (Đợi hoa nở), lấy tên của hai con cô là Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa. Việc kinh doanh của cô khá thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè cũng như người hâm mộ.

Thủy Tiên