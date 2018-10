Tình cũ tỷ phú Vương Tư Thông gây chú ý với vai kỹ nữ trong 'Như Ý Truyện'

Cụm từ 'Trương Dư Hy' được tìm kiếm nhiều trên Weibo sau khi nhân vật Thủy Linh Lung xuất hiện trong tập mới nhất của phim.

Trong tập mới nhất của Như Ý Truyện, nhân vật Thủy Linh Lung được Vệ Yến Uyển tiến cử đã khiến Hoàng đế Càn Long say mê như điếu đổ. Vua triệu Linh Lung và các chị em của cô lên thuyền thưởng nguyệt, hát ca, vui say la đà trong chuyến du tuần Giang Nam. Hoàng hậu giận dữ trước cảnh này do Thủy Linh Lung có xuất thân trong giang hồ, là kỹ nữ chuyên nghiệp.

Đảm nhận vai Thủy Linh Lung là diễn viên Trương Dư Hy. Sự xuất hiện của cô trong tập mới nhất của Như Ý Truyện lập tức gây sốt trên mạng xã hội, tên cô trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Nhiều khán giả khen ngợi nàng Linh Lung nhan sắc hơn người, lấn át cả dàn phi tử trong cung của Càn Long. Thậm chí, cụm từ "Thủy Linh Lung Trương Dư Hy" còn lấn át cả cụm từ "Hoàng hậu nương nương cắt tóc". Đương nhiên, không ít ý kiến phản bác, nói rằng gương mặt của Dư Hy quá hiện đại, không có đường nét duyên dáng, thuần chất như các mỹ nhân khác.

Dư Hy trong vai kỹ nữ Thủy Linh Lung, mỹ nhân khiến vua mê mẩn vì nhan sắc và tài đàn ca sáo nhị.

Khi tìm kiếm cái tên "Trương Dư Hy", nhiều khán giả phát hiện ra rằng cô từng một thời hẹn hò với Vương Tư Thông - con của tỷ phú giàu thứ 3 châu Á Vương Kiện Lâm. Hiện tại, sau khi chia tay cậu ấm nhà họ Vương, cô đang yêu tài tử Trần Bá Dung.

Ngay khi cái tên "Thủy Linh Lung" trở nên hot, Trương Dư Hy chia sẻ bức ảnh mặt mộc trên mạng xã hội, cho thấy dù không son phấn, trông cô vẫn xinh đẹp.

Mặt mộc của Trương Dư Hy.

Dư Hy sinh năm 1993, từng là người mẫu của Kanebo cùng nhiều thương hiệu quốc tế. Cô tham gia một số bộ phim như Bong Bóng Mùa Hè, Trí Thủ Uy Hổ Sơn, Cây Dành Dành Nở Hoa, Nàng công chúa tôi yêu...

Ảnh: Weibo