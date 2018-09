'Tiếp viên hàng không' Kim Hee Sun sau 14 năm càng đẹp mặn mà

Hình ảnh diễn viên Kim Hee Sun trong bộ phim mới "Woman of Dignity" vừa được nhà sản xuất giới thiệu đến khán giả và gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong trang phục tiếp viên hàng không, Kim Hee Sun thanh lịch, duyên dáng, nhan sắc gần như không thay đổi so với thời điểm 14 năm trước, khi cô đóng vai tiếp viên hàng không trong phim "My Fair Lady".