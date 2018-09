Thư Kỳ thu nhập 'khủng' nhất 2013 nhờ 'Tây Du Ký'

Chỉ với một bộ phim điện ảnh, nữ diễn viên Đài Loan bỏ túi 1,2 tỷ NDT, là diễn viên nữ thu nhập cao nhất trong số các sao nữ.

Năm 2013 chứng kiến cuộc đua tranh doanh thu phòng vé của nhiều bộ phim điện ảnh đình đám như Tây du ký ngoại truyện, Tiểu thời đại, Tư nhân đính chế... Đây cũng là năm nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao ngất ngưởng, và diễn viên cũng vì thế có thu nhập "khủng". Tổng kết mới đây của Sohu cho thấy, Thư Kỳ là diễn viên thu nhập cao nhất 2013 ở mảng phim điện ảnh. Cô thu về 1,2 tỷ NDT (hơn 198 triệu USD) cát xê và lợi nhuận từ bộ phim hài đình đám này.

Thư Kỳ chỉ đóng một phim nhưng có được thu nhập "khủng".

Đứng thứ hai sau Thư Kỳ và Bạch Bách Hà - cô gái đến từ Học viện Truyền hình Trung ương, cô đứng thứ hai trong danh sách những nữ diễn viên thu nhập cao nhất ở mảng phim điện ảnh. Với The Stolen Years - bộ phim đạt doanh thu kỷ lục tại rạp Hong Kong, Đài Loan, cùng Personal Tailor, A Wedding Invitation, Bạch Bách Hà bỏ túi 898 triệu NDT (148,4 triệu USD). Ba bộ phim này cũng giúp tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng tại Đại lục.

Những cái tên sáng giá của điện ảnh 2013.

Điều thú vị là, diễn viên, ca sĩ người Đài Loan Quách Thái Khiết đã vượt qua cả Dương Mịch để đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những diễn viên thu nhập cao nhất 2013, ở mảng điện ảnh. Vai chính trong bộ phim Tiểu thời đại, cùng Tiểu thời đại 2, Amazing, Love Speaks đã giúp cô có được vinh dự này (856 triệu NDT). Danh sách top 10 còn liệt kê những tên tuổi như Dương Mịch (vị trí thứ 4 - 787 triệu NDT, phim Tiểu thời đại, Tiểu thời đại 2); Dương Tử San (719 triệu NDT với phim So Young), Angelababy (654 triệu NDT - phim Địch nhân kiệt, Together, Crimes of Passion), Lý Tiểu Lộ (556 triệu NDT - phim Personal Tailor), Thang Duy (520 triệu NDT với phim Finding Mr. Right), Hải Thanh (520 triệu NDT với phim Finding Mr. Right), Lâm Chí Linh (499 triệu NDT với hai phim Switch, Say Yes!), Cảnh Điềm (456 triệu NDT với Special Identity, Police Story 2013).

Về phía diễn viên nam, tài tử thu nhập cao nhất ở mảng phim điện ảnh là Hoàng Bột, anh đóng một loạt phim ăn khách là Tây du ký ngoại truyện; Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại... và bỏ túi 1,53 tỷ NDT. Lần lượt đóng góp tên trong bảng vàng là Văn Chương, Trịnh Khải, Triệu Hựu Đình, Lưu Đức Hoa, Đặng Siêu...

Nguyễn Hương