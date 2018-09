Thư Kỳ đóng phim trong thời tiết lạnh giá

Thư Kỳ có những cảnh quay cho bộ phim mới " The Last One Standing" - một tác phẩm điện ảnh cô đóng cùng "phi công trẻ" Bành Vu Yến. Đây là lần thứ hai mỹ nhân Đài Loan hợp tác với bạn diễn họ Bành, sau thành công của "Love" năm 2012.