Thiệp cưới cầu kỳ của 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines'

Mỗi phong thư có tới 5 tấm thiệp khác nhau giới thiệu về hôn lễ của Marian Rivera vào ngày 30/12 tới.

Thiệp cưới cầu kỳ và sang trọng của Marian Rivera.

Đôi uyên ương Marian Rivera và Dingdong Dantes sẽ tổ chức lễ cưới vào 30/12 tới. Gần tới ngày trọng đại, cặp đôi đã gửi thiệp mời tới quan khách, với hy vọng nhận được sự góp mặt chung vui. Tấm thiệp do chính Marian tự mình thiết kế, với bìa ngoài màu xám lịch sự và in dập nổi tên của hai người lồng vào nhau. Bìa thiệp được cài bằng hình một chú bướm xinh xắn - chính là biểu tượng hình xăm trên lưng mỹ nhân Philippines mà cô xăm ở Macau sau khi bạn trai cầu hôn lần đầu tiên năm 2012.

Mỗi thiệp cưới bao gồm 5 tấm thiệp khác nhau, có tấm in những dòng ngắn gọn như lời giới thiệu về câu chuyện tình yêu: "Đây là câu chuyện về cô gái sinh ở Madrid, và chàng trai lớn lên tại Manila... ". Thông tin về ngày cưới được in trên một tấm riêng, với nội dung: "Đám cưới sẽ diễn ra tại Immaculate Conception Cathedral of Cubao hôm 30/12, lúc 14h28". Một tấm thiệp khác ghi rõ danh sách phù dâu, phù rể cho hôn lễ.

Đôi uyên ương sẽ làm tiệc vào 30/12.

Cô dâu Marian Rivera đang trong những ngày hạnh phúc và hồi hộp nhất trước giờ lên xe hoa. Mỹ nhân Philippines tâm sự, sau đám cưới, cả hai sẽ có ba ngày trăng mật ngọt ngào, sau đó trở lại với cuộc sống đời thường. Điều họ luôn mong đợi là những đứa con, và sẽ luôn chờ đợi tin vui đến.

Đôi uyên ương nổi tiếng Philippines sẽ thành vợ chồng vào 30/12 tới.

Nguyễn Hương