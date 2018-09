Thí sinh Miss Korea mất nửa ngực phải vì mê 'dao kéo'

Park cho biết cô thậm chí muốn tự tử khi chứng kiến hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ trên cơ thể mình.

Park, thí sinh Hoa hậu Hàn cho biết cô hối hận vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày một phổ biến tại Hàn Quốc hiện nay, thậm chí tìm một viện thẩm mỹ dễ như một tiệm hớt tóc. Sự hoàn hảo về mặt ngoại hình được cho là cách để cải thiện chất lượng cuộc sống, bao gồm việc tìm kiếm một nghề nghiệp, cơ hội hôn nhân, và vì thế, người Hàn Quốc coi phẫu thuật thẩm mỹ là một "cứu cánh". Tuy nhiên, những hiểm họa và tác hại của nó cũng rất phũ phàng.

Park - thí sinh Miss Korea những năm 1980 từng rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng năm 2008, cô quyết định đi nâng ngực với mong muốn có thêm cơ hội tìm kiếm một người chồng. Sau rất nhiều lần chỉnh sửa, Park bị nhiễm trùng hậu phẫu, và giờ thì ngực phải của cô chỉ nhỏ bằng một nửa ngực trái. Cô cũng đã ly dị chồng và sống một mình. Park chia sẻ tấm ảnh thời tham gia Miss Korea và ngậm ngùi nói: "Tôi cảm thấy rất tiếc nuối về chọn lựa của mình, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự sát. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng như chất gây nghiện. Nếu bạn đã sửa mắt, bạn sẽ lại muốn sửa mũi. Bác sĩ phẫu thuật cho bạn không nói rằng: "Cô đã đẹp đủ rồi", thậm chí còn khuyến khích sửa những chỗ khác".

Park chia sẻ tấm ảnh thời cô thi Hoa hậu Hàn.

Park không phải là người đẹp duy nhất từng chịu những rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ. Làng giải trí Hàn đầy rẫy nhưng khuôn mặt hỏng nặng nề do biến chứng của công nghệ "dao kéo", ví dụ như "thảm họa thẩm mỹ" Han Mi Ok, hay những "búp bê sáp" Park Bom, Seo Woo... Trả lời phỏng vấn báo chí, Han Mi Ok từng thừa nhận, lên bàn mổ để hiện thực hóa khát vọng nhan sắc hoàn hảo là sai lầm lớn nhất của đời cô.

Park chia sẻ hình ảnh bộ ngực lệch của cô và bày tỏ nỗi hối hận khi mê muội phẫu thuật thẩm mỹ.

Bất chấp những tấm gương nhãn tiền, các lớp Hoa hậu Hàn hiện tại không ngừng chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ, đến mức sau mỗi kỳ Miss Korea, khán giả lại tò mò đoán xem Tân Hoa hậu đã chỉnh sửa gì. Gần đây nhất, Hoa hậu Kim Yu Mi khẳng định cô đã "đụng dao kéo" để có một khuôn mặt hoàn hảo, trong khi Kim Seong Ryeong - Hoa hậu Hàn 1988 thừa nhận cô đã đi xẻ mí để có đôi mắt dễ nhìn hơn.

Nguyễn Hương