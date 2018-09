Ngôi sao phim hành động sẽ nhận tượng vàng danh giá trong lễ tôn vinh vào tháng 11 tới tại Hollywood.

Ngôi sao phim hài - hành động Thành Long.

Ngày 1/9, Viện Hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ thông báo, nam diễn viên Thành Long được trao giải Oscar danh dự năm 2016 cùng một số nhà làm phim và nghệ sĩ khác. "Giải thưởng Danh dự sẽ được trao cho các nghệ sĩ như Thành Long, Anne Coates, Lynn Stalmaster và Frederick Wiseman, những người tiên phong và cũng là các huyền thoại trong lĩnh vực họ tham gia. Viện Hàn lâm rất tự hào khi được vinh danh những thành tựu xuất sắc của các nghệ sĩ này" - chủ tịch Viện Hàn lâm, Cheryl Boone Isaacs, chia sẻ.

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của mình, Thành Long đã đóng hàng chục bộ phim hành động Hong Kong, trong đó nhiều phim do chính ông viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Ở Hollywood, ngôi sao 62 tuổi nổi tiếng với loạt phim Rush Hour, Shanghai Noon, Shanghai Knights, Around the World in 80 Days, Karate Kid và phim hoạt hình Kung Fu Panda.

Thành Long trong phim "Giờ cao điểm".

Nhiều trang báo Mỹ ngợi ca Thành Long và nhận định rằng đây là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho nam diễn viên đã cống hiến không ngừng nghỉ cho dòng phim hành động. Thành Long là một trong số rất ít nghệ sĩ châu Á được nhận giải Oscar.

Không chỉ là diễn viên tài năng được Viện Hàn lâm vinh danh, Thành Long còn là ngôi sao thành công với các bộ phim thương mại toàn cầu. Theo tạp chí Forbes thống kê, năm ngoái, Thành Long là nam diễn viên có thu nhập cao thứ hai thế giới với 61 triệu USD.

Hoài Vũ