'Thái tử' Joo Ji Hoon nhận giải Đẳng cấp ngôi sao

Kết quả giải thưởng Rồng Xanh 2018 Phim xuất sắc nhất: 1987: When The Day Comes. Nam diễn viên chính xuất sắc: Kim Yoon Se – phim 1987: When The Day Comes. Nữ diễn viên chính xuất sắc: Han Ji Min – phim Miss Baek. Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kim Joo Hyuk – phim Believer. Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Hyang Gi – phim Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng. Nam diễn viên mới xuất sắc: Nam Joo Hyuk – phim The Great Battle. Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim Da Mi – phim The Witch. Giải thưởng Đẳng cấp ngôi sao: Joo Ji Hyun, Kim Young Kwang, Kim Hyang Gi, Jin Seo Yeon.