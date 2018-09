Tài tử 'Vì sao đưa anh tới' khoe cô dâu xinh như búp bê

Vợ của Shin Sung Rok là một nhân viên văn phòng, cặp đôi sẽ kết hôn vào tháng 6 tới.

Nam diễn viên Shin Sung Rok mới đây chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh cưới và tiết lộ, anh sẽ "rước nàng về dinh" vào tháng 6 tới, hôn lễ sẽ tổ chức riêng tư tại Hawaii và không có sự góp mặt của báo chí. Theo tài tử Vì sao đưa anh tới chia sẻ, vợ của anh là một nhân viên văn phòng. Trước người vợ hiện tại, Shin Sung Rok từng một thời hẹn hò với diễn viên múa Kim Joo Won, nhưng hai người chia tay không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm.

Ảnh cưới lãng mạn của Shin Sung Rok.

Shin Sung Rok được khán giả biết đến rộng rãi sau thành công của vai diễn phản diện trong bộ phim Vì sao đưa anh tới. Ngoài ra, anh còn đóng một số tác phẩm như Đi Tìm Kim Jong Wook, Lovers of Six Years, The Worst Guy Ever, Vì tình yêu - tuần lễ đẹp nhất đời tôi... Với gương mặt có phần dữ dằn, cá tính, Shin Sung Rok thành công ở các vai diễn phản diện và được khán giả rất chú ý.

Nam diễn viên "Vì sao đưa anh tới" trong bộ hình cưới phong cách trẻ trung, thanh lịch.

Nguyễn Hương