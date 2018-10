Tài tử 'The King 2 Hearts' cưới ca sĩ hát nhạc phim 'Hậu duệ mặt trời'

Nam diễn viên Jo Jung Suk và ca sĩ Gummy đã tổ chức đám cưới bí mật.

C-JeS Entertainment, công ty quản lý của nữ ca sĩ Gummy, hôm 8/10 chia sẻ thông tin cô đã làm đám cưới với tài tử Jo Jung Suk: "Cặp đôi đã tổ chức đám cưới với sự chứng kiến của gia đình hai bên. Họ thề nguyện sẽ yêu thương, tôn trọng nhau trọn đời, cùng nhau chia sẻ buồn vui. Chúng tôi xin cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người".

Cặp sao Gummy và Jo Jung Suk trong ảnh cưới chụp hồi tháng 7 ở đảo Jeju.

Bên cạnh thông tin về đám cưới, cặp sao cũng chia sẻ một số ảnh cưới tới khán giả. Bộ ảnh được thực hiện tại đảo Jeju hồi tháng 7 vừa rồi.

Gummy và Jo Jung Suk gặp nhau năm 2013 thông qua bạn bè giới thiệu, hai người hẹn hò được khoảng 5 năm nhưng giấu kín về mối quan hệ. Năm 2015, họ mới tiết lộ tin vui với bạn bè.

Ảnh cưới giản dị của hai ngôi sao Hàn.

Jo Jung Suk góp mặt trong làng giải trí với vai trò diễn viên nhạc kịch, sau đó phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh. Anh được biết tới qua một số tác phẩm điện ảnh, truyền hình như The King 2 Hearts, You're the Best, Lee Soon-shin, The Face Reader, The Fatal Encounter...

Gummy (tên thật Park Ji Yeon) kém chồng 1 tuổi, cô từng giành nhiều giải thưởng trong làng nhạc Hàn Quốc và từng hát ca khúc nhạc phim cho một số tác phẩm như Midas, Finding Mr Kim.... Với ca khúc You Are My Everything của phim Hậu duệ mặt trời, tên tuổi cô càng thêm hot trong giới giải trí.

Cô dâu, chú rể rạng rỡ hạnh phúc.

Ảnh: News