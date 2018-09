Sức hút của cặp sao 'Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta'

"Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta" ra mắt trên kênh trực tuyến Tencent từ đầu tháng 11 và lập tức tạo cơn sốt ở Trung Quốc. Phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Triệu Can Can, có nội dung xoay quanh mối tình của cặp đôi Giang Thần - Tiểu Hi từ những ngày tháng trung học, cho đến khi trưởng thành. Xuyên suốt tác phẩm, khán giả sẽ cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc tình yêu của hai nhân vật chính, từ những rung cảm đầu đời, cho tới khi trưởng thành, lạc mất nhau và rồi về lại bên nhau...