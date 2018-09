Soo Young của SNSD xác nhận hẹn hò Jung Kyung Ho  

Cặp đôi tiếp theo của Kbiz đã chính thức 'ra mắt' công chúng trong những ngày đầu năm.

Ngay trong những ngày đầu năm, thành viên Yoona của SNSD đã xác nhận đang yêu tài tử Lee Seung Gi. Nối gót Yoona, Soo Young hôm 3/1 cũng thừa nhận cô và diễn viên Jo Kyung Ho đang tìm hiểu nhau. Ảnh cặp đôi hẹn hò đã được tờ Sportsseoul đăng tải và gây chú ý.

Ảnh So Young và Jo Kyung Ho hẹn hò nhau được tờ Sportsseoul đăng tải.

Đại diện của Soo Young, SM Entertainment cho biết, cặp đôi này bắt đầu từ quan hệ đồng nghiệp, sau đó bắt đầu gần gũi hơn từ cuối năm ngoái. Trước đó, thời điểm tháng 10/2013, một tờ báo đã đưa tin Soo Young và Jo Kyung Ho yêu nhau, nhưng cả hai người đều bác bỏ.

Soo Young khởi nghiệp năm 2007 với vai trò thành viên SNSD. Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn đóng phim và đã góp mặt trong một số tác phẩm như Hello Schoolgirl, The 3rd Hospital, Dating Agency Cyrano... Người đẹp còn đang thử sức với vai trò MC trong chương trình One Night of TV Entertainment của SBS.

Trong khi đó, Jung Kyung Ho khởi nghiệp năm 2004 với bộ phim I’m Sorry, I Love You của đài KBS, sau đó là Time Before Dog and Wolf, Smile You...

Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn.

Nguyễn Hương