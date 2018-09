Song Seung Hun vui vẻ đi xem phim giữa tin đồn chia tay Lưu Diệc Phi

Song Seung Hun dự buổi chiếu ra mắt bộ phim điện ảnh "The Age of Blood" diễn ra tối qua 21/11 tại rạp Lotte, Seoul. Ngôi sao Hàn diện "nguyên cây đen" lịch lãm và khoe trọn vẻ đẹp phong độ, nam tính tuổi "ngoại tứ tuần". Song Seung Hun thời gian này đang bận rộn với dự án phim "Black" đóng cùng Go Ara của đài OCN.