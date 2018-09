Song Seung Hun: 'Tôi thích phụ nữ vừa sexy vừa ngây thơ'

Nam diễn viên nổi tiếng chia sẻ cảm nhận về mẫu phụ nữ mà anh bị cuốn hút.

Gương mặt bảnh trai nam tính, vóc dáng cân đối giúp Song Seung Hun luôn "ghi điểm" trong mắt khán giả.

Song Seung Hun góp mặt trong show truyền hình Entertainment Weekly của đài KBS 2TV hôm 31/1 và chia sẻ với khán giả những cảm nhận về cuộc sống, công việc. Nam diễn viên điển trai cũng nhân cơ hội này tâm sự về chuyện tình cảm và hé lộ những ấn tượng của riêng anh về phụ nữ. Khi được hỏi cô gái thế nào sẽ khiến anh quan tâm, Song Seung Hun thành thật nói: "Ai cũng thích các cô gái sexy hoặc ngây thơ. Tôi cũng vậy, tôi thích phụ nữ vừa sexy, lại vừa trong sáng".

Cùng với bạn thân So Ji Sub, Song Seung Hun đang là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất nhì xứ Hàn và được không ít các cô gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Song Seung Hun cho rằng anh sẽ sớm lấy vợ, thậm chí là lấy trước So Ji Sub: "Quan điểm sống của cậu ấy rất khác, cậu ấy luôn cho rằng tại sao người ta phải kết hôn làm gì. Thế nên tôi nghĩ mình sẽ giã từ đời sống độc thân trước So Ji Sub".

Ở tuổi 38, Song Seung Hun vẫn được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt.

Cũng trong buổi trò chuyện, Song Seung Hun khơi gợi những cảm xúc đẹp về thời sinh viên, khi anh nhắc lại những kỷ niệm khó quên: "Thời đó tôi chỉ là một sinh viên bình thường và chịu khó, tôi học suốt ngày. Tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian khi mình đóng bộ phim đầu tiên là Three Guys, Three Girls... Giá có thể quay lại những năm tháng ấy".

Nguyễn Hương