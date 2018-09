Song Seung Hun thú nhận bạn bè thân thiết đều 'bỏ rơi' anh và lấy vợ gần hết

Nam diễn viên tiết lộ lý do khiến anh không hào hứng với hôn nhân, dù đã bước sang tuổi 41.

Là khách mời trong chương trình Life Bar của đài TvN hôm 28/9, tài tử Hàn Song Seung Hun đã có nhiều chia sẻ thú vị về cuộc sống riêng tư, nhất là chủ đề hôn nhân. Ở tuổi 41, ngôi sao Trái tim mùa thu thừa nhận đôi khi anh cảm thấy buồn tẻ vì nhiều bạn bè đồng trang lứa đã "thành gia thất". Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng được lấp đầy: "Thực sự mà nói, tôi không thường cảm thấy đơn độc. Tôi thích gặp gỡ những người bạn từ thời thơ ấu hoặc bạn học. Chúng tôi gọi điện cho nhau, cùng nhau đi uống rượu. Tuy nhiên, bạn bè tôi giờ đã kết hôn, sinh con, thế nên tôi nhận ra rằng không thể dễ dàng tụ tập với họ như xưa nữa. Tôi nghĩ, khi bạn đã kết hôn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn".

Song Seung Hun tham gia chương trình "Life Bar", đài TvN.

Khi được hỏi liệu có kế hoạch lấy vợ hay không, ngôi sao Hàn vui vẻ nói: "Đương nhiên tôi muốn kết hôn. Sẽ là nói dối nếu trả lời rằng tôi không muốn lập gia đình. Nhưng những ngày này, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc liệu hôn nhân có phải là điều thích hợp hay không. Khi tôi hỏi những người xung quanh mình, 9 trên 10 người đều nói rằng "nên chứ, nhưng đừng có vội". Tôi nghĩ ngợi về điều họ nói: Nó có nghĩa là gì?, trong khi bản thân tôi ghen tị với họ và chỉ muốn lấy vợ thật nhanh".

Cũng trong chương trình, Song Seung Hun chia sẻ một kỷ niệm thú vị có liên quan đến bộ phim Trái tim mùa thu - một tác phẩm gắn liền với tên tuổi anh. Phim ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2000 và từng nhận được sự yêu mến đặc biệt của người xem. Tuy nhiên, Song Seung Hun tiết lộ anh suýt không đóng phim này: "Tôi bị sai lệch khớp cắn ở góc miệng bên trái nên nhai không tốt, thế nên ngày hôm đó tôi lái xe đến nha sĩ. Quản lý gọi cho tôi và nói: Anh nhất định không đóng phim này hả? Tôi trả lời rằng đó là một bộ phim thú vị, nhưng sau khi đến bác sĩ nha khoa, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một năm tới một năm rưỡi. Quản lý trả lời: Phim đó ổn lắm đấy, nhưng anh đã nói vậy thì tôi chẳng thể làm gì được". Song Seung Hun kể, quản lý sau đó tiếp tục gọi lại khi anh đang ngồi chờ nha sĩ và hối thúc anh "cho câu trả lời cuối cùng". Cuối cùng, Song Seung Hun hỏi ngược lại: "Thế tức là tôi nên đóng phim đó hả?". Như một duyên phận, cuối cùng anh là nam chính của tác phẩm này.

Song Seung Hun trong phim "Trái tim mùa thu" Song Seung Hun trong phim "Trái tim mùa thu"

Song Seung Hun khởi nghiệp năm 1995 với vai trò người mẫu, khi đó, anh quảng cáo cho nhãn hiệu quần bò Storm. Khi tham gia chương trình sitcom Ba đàn ông, ba phụ nữ (năm 1996), tên tuổi anh nổi như cồn. Tài tử thừa nhận, ban đầu anh không có kế hoạch làm diễn viên và luôn hoang mang với lựa chọn của mình: "Ngay từ đầu, tôi không chuẩn bị cho việc trở thành một diễn viên, nhưng tôi lại bất ngờ nổi tiếng. Dường như tôi đã dành cả "thanh xuân" chỉ để suy nghĩ: Điều gì đang diễn ra vậy? Trong cả những năm tháng ở tuổi 30, tôi vẫn luôn hoang mang nghĩ ngợi xem đây có phải con đường đi chính xác của mình hay không. Mỗi ngày trên phim trường, đặc biệt khi đóng phim sitcom đều hết sức khổ sở".

MC chương trình, Shin Dong Yup cũng khơi gợi lại hình ảnh của Song Seung Hun khi tài tử này mới vào nghề. Anh chia sẻ cảm nhận của mình về Song Seung Hun trên phim trường Ba đàn ông, ba phụ nữ: "Thời điểm đó, cậu ấy chưa hề biết gì về diễn xuất, thậm chí không thể nhớ lời thoại của mình. Cả nửa ê kíp đề nghị thay thể cậu ấy, nửa còn lại thì nhận xét rằng diễn xuất của cậu ấy đang cải thiện dần. Cuối cùng mọi người quyết định để Song Seung Hun ở lại lâu hơn nữa". Song Seung Hun thừa nhận rằng Shin Dong Yup đã giúp anh ở lại đoàn phim sitcom cho tới cuối cùng: "Nếu tôi rời khỏi đoàn phim thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ không trở thành tôi ngày hôm nay. Tôi nợ anh ấy một sự giúp đỡ tuyệt vời".

Song Seung Hun là tài tử Hàn nổi tiếng tại châu Á, anh được khán giả mến mộ sau hàng loạt phim như Trái tim mùa thu, Cánh hoa tình yêu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng... Anh từng yêu diễn viên Lưu Diệc Phi của Trung Quốc sau khi đóng chung trong phim TheThird Way Of Love (năm 2015), tuy nhiên hai người chia tay do quá bận rộn công việc riêng. Hiện tại, ở tuổi 41, Song Seung Hun độc thân và dành trọn thời gian cho công việc. Thời gian này, anh đang tích cực giao lưu khán giả để quảng bá cho bộ phim mới Player. Tác phẩm truyền hình này vừa ra mắt khán giả Hàn Quốc tối 29/9.

Ảnh: All