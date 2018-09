Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi xác nhận chia tay sau hai năm yêu xa

Công ty quản lý của hai bên thừa nhận chuyện cặp sao này đã 'đường ai nấy đi'.

Sau nhiều lần tin đồn chia tay rộ lên trong làng giải trí, hôm 24/1, công ty quản lý của Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi xác nhận thông tin cặp sao này đã "đường ai nấy đi". Đại diện của Song Seung Hun chia sẻ với tờ TVReport: "Sự thật là họ đã chia tay. Việc họ chấm dứt mối quan hệ ở thời điểm nào là chuyện cá nhân nên chúng tôi không nắm rõ. Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi đều rất bận rộn với công việc, họ không còn thời gian nghỉ ngơi và dành cho nhau, chia tay là điều dễ hiểu. Hoàn toàn không có chuyện hai người "dứt tình" vì lệnh cấm vận làn sóng Hallyu từ phía Trung Quốc như những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội".

Cặp sao Trung - Hàn tan vỡ sau 2 năm yêu.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với diễn viên Hồng nhan lộ thủy tiết lộ, Lưu Diệc Phi thừa nhận cô và người yêu Hàn Quốc đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm: "Đã đồng hành với nhau một thời gian dài nên họ đều rất buồn vì sự tan vỡ, cả hai đều cần khoảng không gian riêng để lấy lại tinh thần".

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi gặp nhau vào năm 2015, khi đóng Tình yêu thứ ba (The Third Way of Love). Cặp sao công khai hẹn hò được khoảng 2 năm và liên tục dính tin đồn họ giả vờ yêu để gây chú ý cho bộ phim đóng chung.

Song Seung Hun, Diệc Phi từng có những cảnh nóng trong "Tình yêu thứ ba".

Thời gian này, Song Seung Hun đang bận rộn với dự án phim truyền hình mới, trong khi Lưu Diệc Phi nỗ lực tập luyện để chuẩn bị vào vai nữ chính trong bộ phim của Disney, Hoa Mộc Lan.

Ảnh: News