Song Seung Hun lần đầu lên tiếng về tin yêu So Ji Sub

Nam diễn viên nổi tiếng hé lộ những cảm nhận của anh về người bạn thân thiết.

Song Seung Hun và So Ji Sub là hai người bạn thân thiết suốt nhiều năm qua. Điểm chung của cặp nghệ sĩ này là họ đều nổi tiếng, đều đẹp trai và... "ế" vợ. Sự thân thiết của hai người từng làm dấy lên tin đồn họ là một cặp... gay và yêu nhau bí mật, nhưng cả hai chưa từng lên tiếng giải thích.

Song Seung Hun và "người yêu tin đồn" So Ji Sub.

Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Song Seung Hun đã nói về mối quan hệ này. Ngôi sao xứ Hàn nói So Ji Sub là người bạn mà anh quen biết trước khi cả hai trở thành nghệ sĩ: "Hơn 20 năm trước, chúng tôi đã là bạn bè, thân thiết hơn cả anh em. Giờ So Ji Sub thành đạt, đón nhận được sự yêu mến của khán giả, tôi thực sự tự hào vì thành công của cậu ấy".

Trước tin đồn "yêu" So Ji Sub, Song Seung Hun vui vẻ bác bỏ. Anh nói, cả hai chỉ là những người bạn thân thiết, và mong muốn lớn nhất của anh với cậu bạn lâu năm là: "Tôi muốn cậu ấy gặp được người tốt và kết hôn nhanh nhanh lên".

So Ji Sub và Song Seung Hun đều đã thành danh và rất bận rộn, nhưng đôi khi họ vẫn gặp nhau để cùng uống rượu, chia sẻ những trải nghiệm trong công việc: "Cậu ấy tửu lượng cao hơn tôi rất nhiều. Tôi thích uống, nhưng không uống được nhiều, tôi có thể uống bia và hai chai soju là hết, nhưng So Ji Sub thì uống hơn thế nhiều".

So Ji Sub và Song Seung Hun hơn 20 năm thân thiết.

Tài tử xứ Hàn tiết lộ: "Tôi cứ say là lăn ra ngủ, nhưng khi So Ji Sub uống say, cậu ấy đọc rap, hát nhạc hip hop".

Nguyễn Hương