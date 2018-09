Song Hye Kyo: 'Trái tim tôi rung động khi xem Song Joong Ki tỏ tình'

Nữ diễn viên không khỏi thổn thức với sự ngọt ngào, lãng mạn của 'Đại úy Yoo'.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport Chosun hôm 20/4, Song Hye Kyo cởi mở chia sẻ về bộ phim Hậu duệ mặt trời và người bạn diễn thân thiết Song Joong Ki. Nữ diễn viên 36 tuổi không ngần ngại bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho diễn xuất cuốn hút của tài tử kém cô 4 tuổi.

Song Hye Kyo trong buổi trò chuyện hôm thứ 4.

Khi được hỏi cảm nghĩ về Song Joong Ki, "bác sĩ Kang" tâm sự: "Song Joong Ki là một người tốt bụng, chăm chỉ, lịch thiệp và cư xử rất tốt. Ai cũng nhận xét về cậu ấy như thế. Mọi người trong đoàn làm phim rất thích thái độ của Joong Ki trên trường quay. Chúng tôi đã có khoảng thời gian dài quay phim vất vả, các diễn viên khác có thể cáu kỉnh vì mệt mỏi nhưng Song Joong Ki thì không. Từ đầu đến cuối quá trình đóng phim, cậu ấy đều rất nhiệt tình. Joong Ki có thể trẻ tuổi hơn nhưng tôi tin rằng mình phải học hỏi nhiều điều từ cậu ấy. Hiện nay không có nhiều diễn viên trẻ được như Joong Ki".

Song Hye Kyo cũng thú nhận: "Với vị trí một khán giả xem phim, tôi thường tự nhủ: Song Joong Ki mới cuốn hút làm sao! Đó là lý do vì sao mọi người thích cậu ấy nhiều đến vậy! Trái tim tôi đã rung động khi xem những cảnh thổ lộ của cậu ấy".

Hye Kyo cũng "tan chảy" trước sự ngọt ngào của "đại úy Yoo".

Trong cuộc trò chuyện, Song Hye Kyo bật cười khi được hỏi về tin đồn hẹn hò với Song Joong Ki tại New York vào tháng 2. Cô kể: "Khi ở New York, tôi đã rất vui khi thấy Song Joong Ki liên lạc. Chúng tôi đã gặp nhau như vậy đó. Tôi cũng gặp cậu ấy tại Tuần lễ thời trang New York cùng nhiều người khác. Chúng tôi đã đi ăn cùng nhau như những người bạn thân thiết đã cộng tác suốt 6 tháng. Thật không hay nếu cứ lo lắng scandal tình cảm mà không dám đi cùng nhau".

Song Hye Kye và Song Joong Ki đeo vòng tay giống nhau làm rộ tin đồn tình cảm.

Lý giải về "vòng tay đôi" nữ diễn viên và Song Joong Ki cùng đeo khi đi chơi, Hye Kyo bày tỏ: "Tôi nghĩ chính vòng tay đó đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Có thể stylist của Song Joong Ki đã đưa nó cho cậu ấy còn cái của tôi thực ra chỉ là dây buộc tóc. Thi thoảng, tôi đeo dây giống như vòng tay".

>> Xem tiếp: Hình ảnh Song Hye Kyo xinh tươi trong cuộc phỏng vấn

Hoài Vũ