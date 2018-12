Song Hye Kyo - Park Bo Gum chớm 'hẹn hò' đã bị chụp lén

Hội ngộ ở Hàn Quốc trong quan hệ sếp và nhân viên, cặp đôi chị em của 'Encounter' ngày càng dành cho nhau tình cảm đặc biệt.

Sau tập mở đầu mang tính chất giới thiệu nhân vật, Encounter bắt đầu khai thác sâu mối quan hệ của cặp nhân vật chính Soo Hyun (Song Hye Kyo) và Jin Hyuk (Park Bo Gum) qua tập 2 lên sóng tối 29/11. Rời Cuba và trở về Hàn Quốc, Jin Hyuk vào làm nhân viên PR tại khách sạn do Soo Hyun làm CEO, cả hai bối rối khi chạm mặt tại công ty trong vai trò sếp và nhân viên mới.

Họ cũng không thể kiểm soát được những rung động dành cho đối phương, chủ động tìm hiểu về bối cảnh sống và chuyện tình cảm của nhau. Khi đọc thư xin việc của Jin Hyuk, Soo Hyun bị ấn tượng bởi khu vui chơi gắn bó với anh từ nhỏ tới lớn mà anh miêu tả đầy tình cảm. Cô tìm tới đây để thư giãn, tình cờ gặp anh. Một lần nữa nhờ Jin Hyuk, Soo Hyun được trải qua một tối thảnh thơi và bình dị, khác biệt với cuộc sống áp lực thường ngày.

Jin Hyuk cúi chào CEO Soo Hyun tại khách sạn.

Một lần bắt gặp Jin Hyuk trong bộ dạng say khướt ngoài phố, Soo Hyun đưa anh về nhà. Trong cơn say, Jin Hyuk nói chuyện mất kiểm soát làm Soo Hyun vừa khó xử vừa buồn cười. Chính bản thân chàng trai trẻ cũng vô cùng xấu hổ sau khi tỉnh rượu. Song Hye Kyo xử lý cảnh phim nhẹ nhàng và tinh tế, còn Park Bo Gum hòa nhập vào hình ảnh say xỉn của nhân vật cũng rất duyên dáng và hóm hỉnh.

'Encounter' tập 2 Cảnh phim hài hước khi Jin Hyuk say rượu

Tình huống dở khóc dở cười này giúp họ trở nên thân thiết, đưa họ đến với buổi hẹn hò đầu tiên. Không may, hình ảnh hai người cùng ăn trưa tại một trạm dừng xe bị phóng viên chụp lại và đăng tải trên mặt báo. Trong một diễn biến khác, mẹ chồng cũ của Soo Hyun tha thiết muốn hàn gắn quan hệ giữa cô và con trai bà. Rất có thể, người chồng cũ sẽ là một tác nhân cản trở mối quan hệ của Soo Hyun với chàng trai kém tuổi Jin Hyuk.

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai nhân vật bị chụp trộm và đăng trên mặt báo.

Sau khi gây sốt với tập đầu, Encounter tiếp tục làm nên điểm số rating ấn tượng trên sóng truyền hình Hàn Quốc với lượng người xem trung bình 10,3% và cao nhất lên tới 11,9% trong tập 2. Theo Soompi, đây là mức rating cao thứ 8 trong lịch sử đài TvN. Phim tiếp tục phát sóng các tối thứ tư, thứ năm hàng tuần.

Phong Kiều

Ảnh: Soompi