Song Hye Kyo 'lép vế' bởi nhan sắc đàn chị U50

Song Hye Kyo dự buổi họp báo ra mắt phim "I am the Queen" tổ chức tại Bắc Kinh hôm cuối tuần. Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn có phần kém xinh khi diện chiếc váy họa tiết và tạo kiểu tóc đơn giản. Thời gian này, Song Hye Kyo mở rộng sự nghiệp tại Trung Quốc, ngoài "I am the Queen", cô còn đóng "Hồng nhan lộ thủy" với Bi Rain.