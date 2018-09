So Ji Sub: 'Tôi sợ 40 chưa lấy được vợ'

Nam diễn viên nổi tiếng chia sẻ suy nghĩ về hôn nhân và mẫu hình người phụ nữ lý tưởng của anh.

Giữa tháng 8, So Ji Sub vừa sang Trung Quốc để giao lưu với người hâm mộ. Ngôi sao Giày thủy tinh đã nhân cơ hội này chia sẻ về cuộc sống, công việc và những kế hoạch tương lai. Báo chí nước này cũng tranh thủ hỏi thăm So Ji Sub về chuyện tình cảm, và tài tử này thừa nhận: "Ở tuổi 37 và là người đàn ông chưa vợ, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự thế này".

Ngôi sao xứ Hàn chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi từng muốn kết hôn trước tuổi 40. Nhưng giờ thì thời gian không còn nhiều nữa, nên tôi nghĩ khó mà hoàn thành mục tiêu này. Cá nhân tôi luôn tin rằng khi gặp gỡ, yêu đương một ai đó, bạn cần phải tìm hiểu ít nhất một năm mới kết hôn. Vì vậy, tôi sợ là tôi khó mà lấy vợ trước tuổi 40".

Là một mỹ nam của màn ảnh Hàn nhưng tiêu chuẩn bạn gái của So Ji Sub khá giản dị và thực tế: "Tôi mong đó là một phụ nữ hiểu biết và tôn trọng công việc của mình. Ban đầu, tất cả đều nghĩ rằng họ có thể hiểu được nghề nghiệp của tôi, nhưng rồi thực tế lại khác. Ngay cả khi bạn nhớ nhung và muốn gặp người yêu, bạn cũng không thể thường xuyên tới với họ, lý do vì công việc".

Nguyễn Hương