Seo Woo mặt ngày càng xộc xệch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Seo Woo dự buổi chiếu ra mắt bộ phim điện ảnh "Actress Is Too Much", sự kiện diễn ra tối ngày 24/2. Với bộ váy họa tiết hoa văn trẻ trung, Seo Woo tự tin khoe sắc trên thảm đỏ. Tuy nhiên, không ít người chú ý đến gương mặt xộc xệch của cô.