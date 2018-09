Selina: 'Từ đầu đến cuối, tôi đều tin tưởng chồng cũ'

Nữ ca sĩ vẫn chưa ký vào đơn ly hôn, một mực bảo vệ luật sư Trương Thừa Trung trước dư luận.

Hôn nhân đổ vỡ gần đây của Selina nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Hôm qua 17/3, Selina xuất hiện trong một sự kiện quảng cáo tại Đài Bắc và tiết lộ với phóng viên rằng, hiện tại cô vẫn chưa ký tên vào đơn ly hôn. Cô đợi mọi chuyện lắng xuống, cô và Thừa Trung mới đến tòa án để hoàn thành thủ tục. Selina cũng một mực phủ nhận tin đồn vợ chồng cô chia tay là do luật sư Trương Thừa Trung ngoại tình. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng từ đầu đến cuối. Ngoại trừ bố tôi, anh ấy là người đàn ông thứ hai mang lại cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp, trước đây cũng vậy mà sau này cũng sẽ như thế".

Selina xinh đẹp xuất hiện trong sự kiện quảng cáo vào chiều qua. Cô tin tưởng chồng cũ và nhất quyết bảo vệ anh trước truyền thông.

Selina còn chia sẻ: "Tuy nhìn bề ngoài tôi là người rất lãng mạn nhưng thật ra trong chuyện tình cảm lại rất lý trí. Chuyện ly hôn cũng do hai người bàn bạc rất lâu mới quyết định". Thành viên nhóm S.H.E nhấn mạnh lại một lần nữa, nguyên nhân đổ vỡ là do "tính cách của hai người có những khác biệt không thể thay đổi được, sống với nhau lâu ngày sẽ không vui vẻ, hạnh phúc. Việc chia tay là do nhiều chuyện vụn vặt, mâu thuẫn không thể giải quyết tích tụ lại, chứ không có chuyện anh Trung ngoại tình như báo chí đồn thổi".

Sau khi Selina chính thức công bố tin tức hôn nhân tan vỡ, chồng cũ của cô bị dư luận ném đá dữ dội. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô mong giới truyền thông ngừng suy đoán và viết những bài báo "gây tổn hại đến danh dự" của chồng cũ, hy vọng "không ai trong hai người chúng tôi phải chịu đau khổ về chuyện này". Cô phủ nhận khả năng tái hợp với luật sư Trương Thừa Trung: "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình, học cách thích nghi với cuộc sống mới". Tuy ly hôn nhưng nữ ca sĩ Đài Loan vẫn rất trông đợi vào tương lai: "Tình yêu rất đẹp, tôi không có lý do gì mà mất niềm tin vào tình yêu cả. Tuy hiện giờ độc thân nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì luôn có gia đình và bạn bè ở bên".

Hình ảnh vợ chồng Selina thuở còn mặn nồng, hạnh phúc.

Thông tin vợ chồng Selina 'đường ai nấy đi' đã khiến người hâm mộ sửng sốt, bởi cô và luật sư Trương Thừa Trung từng là một cặp đôi ngọt ngào, chung thủy, từng cùng nhau trải qua bao chông gai, thử thách. Hiện tại, nữ ca sĩ chăm chỉ làm việc để quên đi nỗi buồn tình cảm. Cô hy vọng "làm mới bản thân, tiếp tục theo đuổi đam mê". Sắp tới, Selina sẽ cho ra sản phẩm âm nhạc mới cùng với các thành viên trong nhóm S.H.E. Khán giả rất trông đợi vào sự trở lại sau nhiều năm của 3 cô gái từng "làm mưa làm gió" làng nhạc Đài Loan một thời này.

Linh Nguyễn