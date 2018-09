Selina - Mảnh ghép bất hạnh của S.H.E

Cuộc đời thành viên nổi tiếng và xinh đẹp nhất nhóm không hề ngọt ngào như nụ cười của cô, mà đầy biến cố và bất hạnh.

Cùng với F4, Phi Luân Hải, 183 Club,.. S.H.E được xem là nhóm nhạc đi đầu trong phong trào nhạc thần tượng Đài Loan đầu những năm 2000. Ra mắt năm 2001, S.H.E gồm ba cô gái xinh đẹp Hebe đáng yêu, Ella cá tính, Selina dịu dàng nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng. Không chỉ chiếm được cảm tình người hâm mộ Đài Loan, danh tiếng của họ còn lan tỏa và phủ sóng toàn Châu Á. Thời kỳ hoàng kim, S.H.E chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng âm nhạc, quen mặt trên nhiều phim truyền hình nổi tiếng và duy trì được sức hút của mình suốt 10 năm có lẻ. Tuy nhiên, khi phong trào thần tượng Đài Loan thoái trào, nhóm nhạc nữ đình đám ngày nào đã tan rã, mỗi người có một cuộc sống riêng. Trong khi hai thành viên Hebe và Ella đời tư tương đối bằng phẳng và có sự nghiệp ổn định, thì cô gái xinh đẹp nhất nhóm Selina lại không may mắn như vậy.

Hebe năng động – Selina xinh đẹp- Ella cá tính.

Tai nạn bỏng kinh hoàng, dung nhan bị hủy hoại

Năm 2010, báo giới Trung Quốc rúng động đưa tin về tai nạn phim trường Love In Spring của đài Hồ Nam. Đáng chú ý, hai diễn viên của phim là nam chính Du Hạo Minh và nữ chính Selina phải hứng chịu hậu quả lớn nhất, toàn bộ thân mình bị bỏng nặng. Theo tường thuật của nhân viên trường quay, trong kịch bản, Du Hạo Minh cùng Selina sẽ chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, đến điểm an toàn, đoàn làm phim mới cho phát nổ. Tuy nhiên do sơ suất của bên kỹ thuật, hai diễn viên chính chỉ mới chạy được vài bước, pháo đã được châm bén vào thuốc nổ. Hậu quả là ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội, thiêu cháy trực tiếp hai diễn viên. Cả phim trường hỗn loạn, Selina và Hạo Minh giãy giụa trong đau đớn.

Selina bị đưa đi cấp cứu vì bỏng nặng toàn thân.

Tai nạn đường đột và kinh hoàng để lại những di chứng lớn cho cả hai diễn viên, đặc biệt là Selina. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Selina vẫn bị bỏng đến 54% cơ thể, may mắn là phần da quanh mắt không sao nhưng toàn bộ phần da mặt và cánh tay đều bị ảnh hưởng, để lại nhiều vết sẹo lớn và sưng phù. Sức khỏe và nhan sắc từ đó mà suy giảm trầm trọng. Bố Selina từng xót xa nói: “Con gái tôi như vỡ vụn. Tôi ước gì có thể chịu thay con vết thương này, kể cả mất đi cuộc đời cũng không tiếc”. Đồng lòng với cha cô, các thành viên S.H.E, vị hôn phu Trương Thừa Trung và những người hâm mộ đều bày tỏ sự đau đớn và cầu chúc cho Selina mau chóng khỏe lại.

Mạnh mẽ bước qua bão tố, một năm sau tai nạn, Selina bước đầu bình phục. Cô tái xuất người hâm mộ cùng với hai người chị em thân thiết Ella và Hebe vào tháng 1/2011. Trải lòng với báo chí, Selina rơm rớm nước mắt chia sẻ, tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sức khỏe cô đã ổn định hơn. Có thể thấy thể trạng của Selina đã tiến bộ rất nhiều, nhưng khán giả không khỏi xót xa khi cô gái xinh đẹp nhất nhóm ngày nào giờ đã mất đi nhan sắc rạng rỡ và cả nụ cười tự tin xưa.

Selina sau tai nạn.

Vị hôn phu ồn ào, tai tiếng

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình, sát cánh bên Selina luôn có bóng hình của người chồng chưa cưới - thạc sĩ luật Trương Thừa Trung. Anh và nữ ca sĩ đã có hơn 3 năm yêu nhau mặn nồng và nếu như tai họa không ập tới, cặp trai tài gái sắc đã lên xe hoa vào cuối năm 2010, tuy nhiên sau này phải hoãn cưới tới tháng 10/2011.

Thời gian trước đây, Trương Thừa Trung không phải người được lòng dư luận. Người hâm mộ S.H.E từng chỉ trích anh là không xứng đáng với Selina và thường cố ý đu bám theo cô để nổi tiếng. Đáng nói hơn, Trương Thừa Trung được xem là nguyên nhân khiến tình cảm ba cô gái rạn nứt khi liên tục tính toán, đòi hỏi quyền lợi và tiền bạc với Hebe và Ella. Cụ thể, tháng 9/2011, thành viên Hebe đăng trên Facebook một dòng đầy tức giận: “Anh không phải là một người đàn ông, thậm chí còn không phải là con người”. Ella ngay sau đó bình luận về câu nói này và nhấn mạnh, đó là gã đàn ông bẩn tính.

Hôn phu Selina không được lòng S.H.E.

Theo nguồn tin thân cận, trong thời gian Selina nghỉ ngơi dưỡng thương, Trương Thừa Trung ra sức đi đòi quyền lợi cho bạn gái. Anh cho rằng Hebe và Ella tranh thủ cơ hội để xuất hiện nhiều hơn trong các quảng cáo, đồng thời yêu cầu chia lại tiền cát-xê. Thậm chí, Trương Thừa Trung còn tỏ ra khó chịu khi Hebe viết bài hát You để an ủi người bạn thân Selina. Theo vị luật sư này, Hebe không hỏi ý kiến vợ chưa cưới của anh đã phát hành bản nhạc, đây là hành vi cố ý lợi dụng để trục lợi. Điều này đối với Hebe là sự xúc phạm lớn, cô cho biết rất tổn thương và tức giận vì Trương Thừa Trung gieo rắc bất hòa cho họ.

Ngó lơ những ồn ào xung quanh, luật sư Trương cho biết anh chỉ chuyên tâm vào chăm sóc Selina. Sau đám cưới, những hành động ngọt ngào của Thừa Trung với vợ đã phần nào làm dịu đi dư luận, xóa dần đi khoảng cách với các thành viên S.H.E. Tuy vậy khi anh bắt đầu nhận được nhiều lời khen từ công chúng, thì đột nhiên, vào đầu tháng 3/2015, hình ảnh Thừa Trung đi chơi qua đêm với một phụ nữ trẻ bị phát tán. Nguồn tin cho hay, anh đã qua lại với cô gái này một thời gian vì không thể gần gũi với vợ. Sau khi bị lộ, vị luật sư lên tiếng phủ nhận nhưng anh vẫn phải hứng chịu cơn mưa gạch đá từ dư luận.

Chồng Selina đi chơi qua đêm với cô gái lạ xinh đẹp.

Bất chấp tất cả những tai tiếng và ồn ào của ông xã, Selina luôn giữ im lặng. Trong bất kỳ bài phỏng vấn nào trước và sau khi tai nạn diễn ra, cô vẫn luôn bênh vực dành cho chồng những lời khen tốt đẹp nhất. Cô từng chia sẻ: “Với tôi A Trung là người tôi biết ơn cả cuộc đời, cũng là người tôi mắc nợ mãi mãi”.

Hôn nhân 5 năm tan vỡ

Trong bài hát Gửi chia tay của mình, Selina từng viết: “Sau khi mưa bão qua đi, sau khi nước mắt ngừng chảy, chúng ta lại không còn bên nhau nữa”. Khi sức khỏe của Selina gần như ổn định trở lại, cô xuất hiện nhiều hơn và tự tin hơn trong các chương trình giải trí, khiến người hâm mộ mừng rỡ hy vọng, thì đột ngột vào tháng 3 năm nay, cô tuyên bố vợ chồng mình chính thức ly dị.

Selina thông báo ly dị trên trang cá nhân.

Thông tin này lập tức gây choáng váng cho người hâm mộ. Theo báo chí Trung Quốc, hôn nhân của họ có nhiều rạn nứt khó xóa bỏ. Một nguồn tin cho hay, nguyên nhân đến từ việc thu nhập hai người quá chênh lệch. Trong khi Trương Thừa Trung bị bạn bè Selina tố bất tài, chỉ kiếm được chỉ khoảng 2 triệu Đài tệ (1,3 tỷ đồng) mỗi năm, thì Selina lại có thu nhập khủng khoảng 120 triệu Đài tệ (khoảng 81 tỷ đồng), gấp 60 lần chồng. Một số tờ báo khác lại khẳng định nữ ca sĩ phải uống thuốc tránh thai để tập trung cho quá trình vật lý trị liệu. Khả năng mang thai của cô rất thấp. Những di chứng để lại sau tai nạn làm da cô trở nên nhạy cảm và phải ngủ riêng với chồng. Đây được coi là giọt nước làm tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.

Khi Selina trở lại showbiz, cặp đôi lại ly dị.

Những người từng hâm mộ tình yêu của cặp đôi vô cùng nuối tiếc. Bất luận Thừa Trung từng tạo ra điều tiếng gì, thì bản thân anh đã cống hiến hơn 5 năm yêu thương và chăm sóc Selina, cùng cô vượt qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc sống. Vậy mà sau khi giông tố đi qua, họ lại chẳng thể nắm tay nhau chờ ngày mưa tạnh, nắng về. Nhìn những hình ảnh Thừa Trung tận tình chăm sóc Selina, và nụ cười ấm áp họ trao nhau ngày nào, có lẽ không ai có thể tránh khỏi sự hụt hẫng, phiền lòng.

Vẫn như từ trước đến nay, vẫn luôn mạnh mẽ và ấm áp như thế, giây phút chia sẻ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Selina nhận mọi lỗi lầm về mình: “Tôi từng là một người vợ, nhưng không phải là một người vợ hiền thực sự. Tôi của bây giờ và tôi của thời điểm trước khi kết hôn đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không còn hạnh phúc. Nhưng giữa hai chúng tôi không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình bạn, tình thân. Chúng tôi không muốn vì mất đi tình yêu của cả hai mà mất luôn cả tình bạn và tình thân nữa. Đối với A Trung, tôi chỉ có sự biết ơn đong đầy. Giữa lúc tôi yếu đuối và tổn thương nhất, anh đã luôn ở bên và toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi".

Họ đã từng nắm tay nhau vượt qua nhiều khó khăn.

Trong buổi họp báo hôm 10/3, Selina rơi nước mắt, nhưng nhanh chóng gượng cười trở lại. Cô khẳng định sẽ vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả sóng gió để những người thân, những người hâm mộ không phải lo lắng: “Xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bố mẹ - những người yêu thương chúng con và những người bạn đã chúc phúc cho tôi và anh A Trung. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua và nỗ lực để bản thân tốt hơn nữa”.

Thủy Tiên